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متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

الخميس 09/يناير/2020 - 10:04 م
نانسي
نانسي
سناء إسماعيل
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كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بحادث «سرقة فيلا نانسي عجرم» أن القتيل «محمد حسن الموسى» سوري الجنسية، 33 عامًا، أصيب بـ18 طلقة في أماكن متفرقة من جسده.

وأوضح التقرير أن طلقة واحدة كانت في الساعد الأيمن، وطلقتان في الكتف الأيسر، ورابعة تحت الإبط الأيسر، و3 في الصدر، وطلقتان في البطن، و7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ الأيسر.

وأكدت التقارير أن هناك اشتباها في وجود متورط آخر، ساهم في قتل الشاب السوري بمنزل نانسي، حيث إن الرصاص أطلق من من الأمام والخلف.

وقَتَل الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، فجر الثلاثاء، لصًا داخل منزله بعد أن حاول الأخير سرقة فيلته مهددًا إياه بمسدس صوت.

وتمكن السارق من التسلل إلى الفيلا ليلًا واستطاع إبعاد 3 حراس بعدما أشهر المسدس في وجوههم، وبعد ذلك عرض زوج نانسي عجرم عليه مالًا للمغادرة لكنه تابع سيره إلى غرفة النوم الخاصة ببناته مهدّدا بقتل مَن يعترض طريقه.

ومع إصرار السارق على التوجه إلى غرفة البنات، عاجله الطبيب فادي الهاشم بطلقات نارية أردته قتيلًا، وفقًا لموقع «النهار» اللبناني.

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