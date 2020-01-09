أندريه زكي: تواضروس رمزًا وطنيًا.. و«الأحوال الشخصية» في انتظار رد الفاتيكان (حوار)

شدد القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية بنشر المحبة وثقافة قبول الآخر المختلف، مقدمًا التهنئة للشعب المصرى بمناسبة العام الجديد واحتفالات عيد الميلاد.



وقال «زكى»، فى حواره مع «الدستور»، إن مسألة توحيد الأعياد صعبة وستواجه بمعارضة شديدة، مشددًا فى الوقت ذاته على أن الخلاف عليها ليس عقائديًّا.



ولفت إلى أن قانون الأحوال الشخصية انتهت مناقشته، ووافق ممثلو الكنائس الأربع عليه، وفى انتظار رد الفاتيكان على الكنيسة الكاثوليكية لتبعيتها له، مشيرًا إلى إضافة مادتين خاصتين بالتبنى والمواريث للطائفة الإنجيلية.



■ مع احتفال مصر- قبل أيام- بعيد الميلاد.. ما رسالتك فى هذه المناسبة العطرة؟

- رسالتى فى عيد الميلاد دارت حول عنوان «الميلاد وجود جديد»، وركزت حول كيف يمكن لرسالة الميلاد أن تواجه خطاب الكراهية، وأن تكون دعوة لعمل الرحمة، وقبول الآخر المختلف، وأن هدايا الميلاد لا تقتصر على الهدايا العينية، بل هى فى الأساس أعمال خير ورحمة ومحبة للجميع.



فى العام 2020، أتمنى لبلادى كل الخير والتقدم، ونحن نرى البنية الاقتصادية الضخمة حولنا فى كل مكان. هناك اكتشافات لحقول الغاز الطبيعى وعودة السياحة، ما يعطى أملًا كبيرًا فى تحسن الأحوال فى المستقبل القريب، الأمر الذى سينعكس على تحسن مستوى معيشة المواطنين، خاصة محدودى الدخل.



وأتمنى أيضًا فى العام ٢٠٢٠ أن يعم السلام فى المنطقة، إذ نرى توترات فى غالبية البلاد من حولنا: فى ليبيا والسودان وسوريا والعراق واليمن، وحتى فى لبنان، لذلك أصلى من أجل أن يعطى الله السيد الرئيس الحكمة، وأن تؤدى بلادى دورًا محوريًا فى إرساء السلام والتهدئة فى بلاد المنطقة.



■ فى هذه المناسبة يتجدد الحديث حول توحيد الأعياد.. كيف تنظرون إلى هذه القضية؟



- توحيد الأعياد أمر جيد لا جدال، لكنه صعب المنال. ففى كل جماعة سيوجد من يعارضه بضراوة، ونحن نرى أن اختلاف الاحتفال بالأعياد ليس شأنًا عقائديًا على الإطلاق، بل هو اختلاف فى التقاويم، وبالتالى فكرة إعادة النظر فى التقاويم ودراسة كيفية تدقيقها وتوحيدها أمر جيد ولكن سيواجَه بمعارضة ليست سهلة أبدًا.



فيما يتعلق بتحديد موعد الاحتفال بعيد الميلاد، نحن كطائفة إنجيلية نحتفل الجمعة أو الأحد الأقرب قبيل ٧ يناير «٢٩ كيهك». فهذا العام مثلًا كان الأقرب لـ٧ يناير هو الأحد ٥ يناير. أما بالنسبة للكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية، هناك موعدان لا غير: الأحد الأول من يناير أو ٦ يناير، فيما عدا إذا جاء الأحد الأول من يناير ٧ فى الشهر، يتم الاحتفال يوم ٧ يناير.



أما عن عيد القيامة، فنحن نحتفل حسب تقويم الكنائس الشرقية بالضبط. فنصلى خميس العهد والجمعة العظيمة، ونحتفل بالقيامة عشية السبت «سبت النور».



■ إذا انتقلنا لملف آخر وهو أوضاع الأقباط فى مصر.. ماذا تقول فى هذا الشأن خاصة أنكم أحد أعضاء الدبلوماسية الشعبية لتوضيح حقيقة ما يحدث فى مصر للخارج؟



- نحن نعيش اليوم فى عصر وسائل التواصل الاجتماعى، ومثلما لها إيجابيات ضخمة، لها أيضًا سلبيات واضحة، وأهم مخاطر الاستخدام السيئ ما أُسميه «فبركة» الخبر والصورة، والثانية أسوأ بكثير من الأولى، ففبركة الخبر يمكن تصحيحها والرد عليها، الحُجّة بالحُجّة والمنطق بالمنطق، أما الصورة فهى لقطة لتوثيق الحقيقة وهى الأقرب للتصديق عند من يتابع الأخبار. وبالتالى فبركة الصورة تعمل على اهتزاز الحقيقة، ومن ثم يصْعُب تصحيح الأمر.



ومن أهم ما قامت به الدبلوماسية الشعبية، مواجهة فبركة الصورة، أو بمعنى أدق دعونى أسميها «استرداد الحقيقة». فى كل جولاتنا فى أوروبا وأمريكا لم نكذب أبدًا ولم نُأَوِّل تأويلات خاطئة أو نفسر تفسيرات ضيقة. فأنا دومًا أقول: «إذا كذب رجل الدين فماذا بقى له؟، لا يبقى له شىء».



فى الغرب تنتشر صور نمطية وتنطبع صور ذهنية خاطئة نتيجة أخطر ما نعانيه كما أسلفنا «فبركة الصورة على وسائل التواصل الاجتماعى». فكثيرًا ما كنتُ أسمع قصصًا كنتُ طرفًا فيها وتغاير تمامًا الحقيقة، ومن هنا يأتى دورنا فى توضيح وإجلاء الحقيقة.



■ فى العام ٢٠٠٣ حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة مانشستر، وكان موضوع الرسالة «الإسلام السياسى فى الشرق الأوسط والأقباط العرب».. ففى ضوء ما شهدته المنطقة من ثورات واضطرابات منذ العام ٢٠١١.. ما الذى توقعته فى بحث الدكتوراه وحدث وما الذى لم تتوقعه؟



- الذى لم أتوقعه ولم يتوقعه كثيرون، كما توضِّح الأدبيات والدراسات العلمية السابقة لعام ٢٠١١، أن تقوم ثورة، فكثيرون يخرجون بعد الثورات ويدَّعون أنهم تنبأوا بكل ما حدث. ما توقعت الغالبية هو أن يحدث تغيير ما فى الحياة السياسية تُحدثه النُخبة، أما أن تقوم ثورات بهذا الكم والكيف الذى شهدناه فهذا ما لم يتوقعه الجميع. بحث الدكتوراه تناول دراسة مقارنة بين أقباط مصر وموارنة لبنان، بصفتهما جماعتين تمثلان أقلية مسيحية «ليست عرقية أو إثنية»، وكنت أناقش فى البحث وضع ومستقبل الجماعتين فى ظل نظم الحكم السُلطوية التى كانت تحكُم الشرق الأوسط آنذاك، وأيضًا صعود الإسلام السياسى، وهذا ما توقعته، أن هناك صعودًا للإسلام السياسى فى المنطقة، لكنى لم أتوقع كما الآخرون اندلاع الثورات.



■ ارتباطًا بالثورات.. ماذا عن الدور الوطنى الذى لعبته الطائفة الإنجيلية فى ثورة ٣٠ يونيو؟

- بالطبع يُعتبر هذا اليوم نقطة تحول فارقة فى تاريخنا، ونحن لاحظنا أن عددًا كبيرًا من شعبنا، ومن الكنائس الممثلة فى الطائفة الإنجيلية قد شارك فى ثورة ٣٠ يونيو. هذا التاريخ عبَّر عن رغبة المصريين فى استرداد دولتهم الوطنية. فالقيادات الإنجيلية والشعب الإنجيلى، وسط ملايين المصريين مسلمين ومسيحيين، نزلوا إلى الشوارع والميادين للمطالبة باسترداد الدولة المصرية.



■ مع الحديث عن الكنيسة الإنجيلية.. هل يمكن أن تقدم لمحة عن الهيكل التنظيمى والإدارى لها؟

- الطائفة الإنجيلية فى مصر تتكون أولًا من المجلس الإنجيلى العام الذى يضم ٢٠ عضوًا، والطائفة فى نشأتها كانت تتكون من سنودس النيل الإنجيلى والرسالة الهولندية، بموجب الفرمان الذى صدر عام ١٩٠٢، وفى العام ١٩٩١ فى فترة رئاسة القس صموئيل حبيب، تم تعديل لائحة الطائفة الإنجيلية، بإضافة ٥ كراسى للمذاهب المتنوعة، بجانب الـ١٣ كرسيًا الخاصة بالمذهبين المؤسسين، ١٢ للكنيسة المشيخية، وواحد للرسالة الهولندية، بالإضافة إلى كرسيين لرئيس الطائفة ونائبه، ليكون الإجمالى ٢٠ كرسيًا.



لدينا المجلس الملى وهو المنوط به انتخاب رئيس الطائفة ونائبه، وبحكم القانون رئيس الطائفة هو الممثل الرسمى والمفاوض عن الإنجيليين جميعًا أمام الدولة المصرية، وهو الوحيد الذى له الشخصية الاعتبارية. فالمذاهب الإنجيلية كافة ممثلة فى الطائفة الإنجيلية، ولا يخاطب أحدهم منفردًا الدولة بشكل رسمى، والطائفة الإنجيلية تضم ١٨ مذهبًا، لكل منهم رئيس منتخب ولجنة تنفيذية أو لجان نوعية وفرعية تدير شئون المذهب.



وإذا حدث انقسام داخل أى من المذاهب أو خلاف بين مذهبين فتكون لرئاسة الطائفة السلطة العليا للفصل فى الأمر، وهى التى تمنح أو تنزع لقب قسيس. فالمذهب يرسم أو يشلح قسيسًا والطائفة تعتمد قرار الرسامة أو الشلح رسميًا أمام الدولة. هكذا أيضًا الحال بالنسبة لبناء الكنائس، أو حتى لإنشاء مذهب أو مجمع جديد. فأى مذهب أو مجمع إنجيلى يأتى إلى مصر لا يتم الاعتراف به إلا من خلال رئاسة الطائفة، وإن لم تعترف به يصير مذهبًا مزوَّرًا، وتعتبر عقود الزواج والطلاق المبرمة من خلاله مزوَّة هى الأخرى. فرئاسة الطائفة الإنجيلية لها السلطة القانونية، لكنها لا تدير الـ١٢٠٠ كنيسة التابعة للمذاهب الإنجيلية المختلفة، فكل يدير نفسه بنفسه.



■ ما طبيعة الخلاف بين الكنيستين الإنجيلية والأسقفية وإلى أين وصل؟



- الكنيسة الأسقفية يدور حولها لغط، يجب توضيحه، وشعارنا الأول فى هذه المسألة هو ضرورة احترام الأحكام القضائية فى مصر. يبدأ تاريخ انضمام الكنيسة الأسقفية للطائفة الإنجيلية فى مصر من أربعينيات القرن الماضى، عندما طلبت توثيق الطائفة عقود الزواج والطلاق والأوراق الرسمية، حيث كانت تعتبر كنيسة أجنبية، ولم يكن يعترف بها ككنيسة وطنية.



فى ثمانينيات القرن الماضى تقدم مطران الكنيسة الأسقفية آنذاك، إسحق مسعد، بطلب انضمام لرئاسة الطائفة الإنجيلية، وهذا ما حدث بالفعل، وصارت الكنيسة الأسقفية عضوًا رسميًا فى الطائفة منذ ذلك الوقت. ولا يمكن القول أبدًا إن هذا الانضمام كان صوريًا. فمثلًا، كان الأسقف غايث عبدالملك رئيسًا للجنة التى انتخبت القس صموئيل حبيب رئيسًا للطائفة الإنجيلية، كما شارك فى انتخاب القس صفوت البياضى.

وهذا بالطبع موثَّق بالمحاضر والتوقيعات التى لا يمكن أن يُنكرها أحد، وكان الأسقف غايث عبدالملك حتى تقاعده عضوًا فاعلًا فى المجلس الملى والمجلس الإنجيلى العام طوال فترة رئاسة القس صموئيل حبيب والقس صفوت البياضى. وهناك حكم نهائى بات من المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز انفصال الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية فى مصر، وحتى اليوم ليست للكنيسة الأسقفية شخصية اعتبارية، والطائفة الإنجيلية هى المنوط بها تمثيلها رسميًا أمام الدولة، بناءً على الحكم القضائى.



أما عن مجلس كنائس مصر، الذى تم إنشاؤه فى عهد قداسة البابا شنودة الثالث، وهو مستمر إلى الآن مع قداسة البابا تواضروس الثانى، وافقنا على انضمام الكنيسة الأسقفية فى المجلس كعضو خامس، بشرط ألا تكون لهذا أى تبعات قانونية، ولا يستخدم هذا فى القضاء بأى شكل من الأشكال.



فخلاصة الأمر بالنسبة لنا كطائفة إنجيلية نحن نحترم القضاء المصرى احترامًا مطلقًا، ونرفض أى التفاف على الأحكام القضائية الباتة، كما نرفض الاستقواء بالخارج بأى صورة من الصور، ونخضع للقضاء المصرى وكل ما يحكم به.



■ ماذا عن الخلاف حول كنيسة الإسماعيلية؟



- هو خلاف بين الكنيسة الأسقفية والكنيسة المشيخية، وليس مع رئاسة الطائفة الإنجيلية. فهو نزاع بين مذهبين تابعين للطائفة، وفى هذه الحالة ما علينا هو السعى لحل الخلاف إذا لجأ الطرفان للطائفة. وفى حقيقة الأمر من يملك الأرض المنشأة عليها الكنيسة محل الخلاف هى هيئة قناة السويس، وهناك اتفاقية بين السنودس والهيئة على إقامة الكنيسة، فالأرض ليست ملك الكنيسة الأسقفية.



■ ما دور الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية؟



- هى واحدة من أكبر مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر، وتقدم خدماتها لأكثر من ٣ ملايين مصرى، وتهتم بالتنمية الشاملة ونشر ثقافة الحوار والتعددية بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المعتقد، ومنذ نشأتها فى العام ١٩٥٠ بدأت فى تقديم خدماتها للمجتمع، وبحلول العام ١٩٦٠ تم إشهار الهيئة وتسجيلها رسميًا بوزارة التضامن كمؤسسة اجتماعية أهلية لا تهدف للربح.



تقدم الهيئة القبطية الإنجيلية خدماتها للمجتمع مستهدفة الفئات الفقيرة والمهمشة اجتماعيًّا والفئات المعرضة للخطر، بغرض النهوض بها وتنميتها ومساعدتها على أن تساعد نفسها. وتهدف الهيئة إلى دعم القيم والمبادئ الاجتماعية والإنسانية للمجتمعات التى تتعامل معها، كما تهدف إلى تشجيع الحوار بين فئات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع الطبقات.



■ ماذا عن محاور عملها؟

- تعمل من خلال عدة محاور متوازية، من بينها: الزراعة والتعليم والبيئة والإسكان وتنمية الموارد البشرية وحوار الديانات والثقافات، والكيانات الصغيرة ومتناهية الصغر. وقد تمت دراسة الوضع الراهن وتبعاته على العمل التنموى، وكيفية التطلع إلى رؤية مستقبلية تُؤمِّن استمرارًا فاعلًا ومؤثرًا للعمل التنموى بالمجتمعات المحلية الفقيرة والمهمشة فى المناطق الريفية والحضرية والعشوائية، لتحسين نوعية الحياة.



وتؤمن الهيئة بأن التمويل متناهى الصغر واحدة من آليات مكافحـة الفقـر والبطالة ووسيلة ومنهج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لتمكين النشطاء اقتصاديًّا من الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما النساء، خاصة معيلات الأسر والشباب وذوى الإعاقة، لذا توسعت بالفروع لتصل إلى ٣٠ فرعًا يخدم ٤٠٠ مجتمع فى محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والقاهرة الكبرى والمنوفية.



وفى مجال الصحة، تمتلك الهيئة مستشفى حورس للعيون بمحافظة المنيا، وفى مجال الزراعة أنشأت الهيئة مركز الخدمات الزراعية بالمنيا، حيث يعمل المركز على تقديم حزم من الخدمات لصغار المزارعين، التى يصعب عليهم الحصول عليها، كما يندر توافرها من خلال مكان واحد.



■ ماذا عن حوار الثقافات الذى توليه الهيئة اهتمامًا خاصًا؟

- شهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة تطور منتدى الحوار وتوجهاته واستراتيچيات عمله، آخذين فى الاعتبار المتغيرات الثقافية والسياسية والاجتماعية، ومتلاحمين مع قضايا واهتمامات المجتمع المصرى والإقليمى والدولى، فتبنينا عددًا من استراتيچيات العمل، منها العمل على بناء وتأهيل كوادر قيادية شبابية من القادة الدينيين وشباب الأكاديميين وإعلاميين وممثلى المجتمع المدنى وفق منهج متكامل يتضمن المعارف المتعلقة بقضايا الحوار والمواطنة وقبول الآخر والمهارات الخاصة بالتفاوض والتواصل.



واهتم المنتدى بتفعيل دوره على الواقع الإقليمى والدولى بالقدر نفسه الذى اهتم به على الواقع المحلى، حيث نعقد لقاءات دولية للحوار بالاشتراك مع عدد من المؤسسات المهتمة بذلك فى عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، فلدينا اليوم الحوار العربى، والحوار العربى الأوروبى، والحوار المصرى الألمانى، والحوار المصرى الأمريكى. وعلى مستوى النظام الإدارى، تم تطوير الأنظمة المالية والإدارية للحاسب الآلى، بشراء نظام جديد يستوعب هذا التوسع والامتداد، وربط كل الأنشطة والمشروعات بالمواقع الفرعية مع المركز الرئيسى، لتوفير المعلومة المالية والإدارية لحظيًّا، واتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب.



■ ما كواليس إنشاء هيئة الأوقاف القبطية الإنجيلية؟

- واحد من القرارات المهمة، وأعتبره يدعم المواطنة على أرض الواقع. هناك بالطبع هيئة الأوقاف العامة التى تشرف على جميع الأوقاف المصرية، بشكل عام، والأوقاف الإسلامية بشكل خاص، وأيضًا توجد هيئة الأوقاف القبطية الأرثوذكسية، ونحن كإنجيليين كان لدينا حلم منذ زمن أن تكون لدينا هيئة أوقاف، ومؤخرًا قامت الدولة بمبادرة طيبة فى هذا الشأن بقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هيئتين للأوقاف الكاثوليكية والإنجيلية، ومن المتوقع مناقشة مشروع قانون فى الدورة الحالية للبرلمان، ومن ثم صدور القانون ونشره فى الجريدة الرسمية، ليتم تشكيل هيئة الأوقاف الإنجيلية بناءً عليه، وسيكون منوطًا بها الإشراف على جميع الأوقاف الخاصة بجميع المذاهب التابعة للطائفة الإنجيلية.



■ ماذا عن مستجدات قانون الأحوال الشخصية.. وهل تؤيدون إضافة بندى الزنا الحكمى والهجر؟

- فيما يتعلق بالطلاق، المادة التى تخص الطائفة الإنجيلية تشمل بندين لا غير: «الزنا وتغيير الديانة»، لكن هناك مادة عامة تخص جميع الكنائس عن الهجر المتصل لـ٥ سنوات، ونحن قد وافقنا عليه.



أما مسألة الزنا الحكمى، الذى يشمل المكالمات الهاتفية والمكاتبات الإلكترونية، فنحن لا نؤيده خشية الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعى، فى ظل ما نراه من فبركة الصور، وبالتالى لا نعترف سوى بالزنا الفعلى كما أقرَّه القانون.



■ إن كانت الكنيسة الأرثوذكسية ترفع شعار «لا طلاق إلا لعلة الزنا» والكاثوليكية «لا طلاق على الإطلاق»، فما شعار الإنجيلية؟



- شعارنا: «لا طلاق إلا لعلة الزنا»، وهو مبدأ كتابى مذكور صراحةً فى الإنجيل.



■ ماذا عن علاقتكم بالبابا تواضروس الثانى؟

- قولًا واحدًا، نحن نُجِل البابا تواضروس الثانى، ونعتبره رمزًا وطنيًا مرموقًا ونحن من أشد الداعمين له.



■ هل ننتظر تشريعًا يخص الأقباط فيما يتعلق بالمواريث والتبنى؟

- أضفنا مادة خاصة بالتبنى وأخرى بالمواريث فى مشروع قانون الأحوال الشخصية، من منطلق المادة الثالثة من الدستور المصرى التى تعطى الحق لغير المسلمين أن يحتكموا لشرائعهم بالنسبة للأحوال الشخصية.