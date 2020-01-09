سقوط صاروخ قرب القاعدة الأمريكية بـ«صلاح الدين» في العراق

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الخميس، بسقوط صاروخ قرب قاعدة بلد العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة صلاح الدين بالعراق.



وقالت المصادر وفقا لما ذكرته «رويترز» إن الصاروخ لم يسفر عن سقوط ضحايا، مضيفة أن مصدره غير معروف.



يشار إلى أنه تقع المنطقة المستهدفة قرب قاعدة بلد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية.

