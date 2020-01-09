حملة تموينية موسعة في برج العرب بالإسكندرية

شنت إدارة تموين برج العرب برئاسة حمادة جودة مدير الإدارة، وإشراف ابراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز، والسلع المدعمة للمواطنين وحفاظا على أموال الدعم؛ بتعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.



وأسفرت عن تحرير محضر تجميع كمية من السولار قدرها 2500 لتر، وتحرير محضر حيازة وعرض للبيع كمية 286 كجم دواجن مجهولة المصدر بدون بيانات، وتحرير محضر حيازة وعرض للبيع كمية 230 علبة سجائر مجهولة المصدر، تحرير 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 6 محاضر إنتاح خبز غير مطابق للمواصفات.



كما تم تحرير محضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبز بلدي، ومحضر عدم وجود سجل التفتيش بأحد المخابز البلدية، و5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لسلع غذائية بالأسواق، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.