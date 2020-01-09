4 مصابين في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

نشبت مشاجرة بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط بالأسلحة النارية، أدت إلى إصابة 4 أشخاص بسبب خلافات الجيرة.



تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة أبنوب من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بناحية قرية بهيج دائرة المركز.



انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان المشاجرة وجرت السيطرة على الأمر وإسكات أصوات النيران.



وبالفحص تبين أن طرفيها كل من طرف أول المدعو "س. ع. م" مصاب بطلق ناري غير نافذ بالجانب الأيسر، "أ. س. ع" مصاب بطلق ناري نافذ بالجانب الأيمن، "أ. س. ع" مصاب بطلق ناري بالقدمين والطرف الثاني، "و. ع. ع" ربة منزل مصابة بطلق ناري نافذ أسفل الفخذ اليمنى ومقيمون جميعا بذات الناحية.



وبسؤال الطرف الثاني اتهم المصابان الثاني والثالث بالتعدي عليهما من سلاح ناري كان بحوزتهما محدثا إصابتها لخلافات الجيرة وبسؤال شقيق الأول، "خ. ع. م" مزارع ومقيم بذات الناحية، اتهم أشقاء الطرف الثاني كلا من "م. ع. ع" مزارع، "أ. ع. ع" مزارع بإحداث إصابة شقيقه ونجليه من سلاح ناري كان بحوزتهما لذات السبب.



وتمكنت القوات من ضبطهما وأرشدا عن عدد 2 بندقية آلية وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وجرى نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي.



وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث المركز، إلى أن محدث إصابة الطرف الثاني شقيقاها المذكوران وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.