الكشف على 2500 حالة بالمجان في نجع حمادي (صور)

نظّم خالد خلف الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بنجع حمادي، بالتنسيق مع وزارة الصحة، قافلة طبية بمنطقة الساحل بنجع حمادي في إطار مواصلة النائب لجهوده في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين.



وقال الدكتور عباس محمد منصور، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، إن القافلة تأتى في إطار جهود حزب مستقبل وطن وأعضاء مجلس النواب عن الحزب بإشراف المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب؛ في تقديم الخدمات اللائقة للمواطنين استجابة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا أهمية تلك القوافل فى بناء الإنسان المصري صحيًا من خلال الكشف المبكر عن الأمراض وتقديم العلاج اللازم للمرضى.



من ناحيته، أكد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بنجع حمادي أن القافلة استمرت لمدة يومين متتاليين وشملت كافة التخصصات الطبية وقدمت خدماتها بالمجان لأكثر من 2500 حالة، مؤكدًا حرصه على توفير القوافل الطبية في كافة قرى المركز؛ للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا من أجل التخفيف عن كاهلهم.