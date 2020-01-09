«الوفد» يفتح باب الترشح لانتخابات المكتب التنفيذي

بدأ حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، فتح باب الترشح لانتخابات المكتب التنفيذي، الخميس، وسط توقعات أن تشهد الانتخابات منافسة شرسة داخل بيت الأمة.



وتقدم عدد من المرشحين لخوض الانتخابات منهم حسين منصور وعبدالعزيز النحاس وخالد قنديل على منصب نائب رئيس الحزب، كما تقدم كل من طارق تهامى وأنور بهادر، وكاظم فاضل وعباس حزين على منصب سكرتير عام مساعد حزب الوفد كما تقدم جمال شحاتة على منصب أمين صندوق مساعد لحزب الوفد، كذلك تقدم محمد الزاهد وصفوت عبدالحميد وأحمد جاويش على منصب عضو المكتب التنفيذي من الهيئة العليا.



ومن المتوقع أن يغلق باب التقدم بأوراق الترشح على انتخابات المكتب التنفيذي الإثنين المقبل.



وتشمل انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، منصب السكرتير العام، و5 من نواب رئيس الحزب، و5 من سكرتارية مساعدة وأمين الصندوق لمدة عام حسب اللائحة المنظمة للعمل داخل الحزب.



وتم إرجاء انتخابات المكتب التنفيذي للحزب للاحتفال بعيد الجهاد الوطني وانشغالهم في مناقشة القوانين الخاصة بالانتخابات المقبلة، حيث كان مقررًا إجراؤها في منتصف شهر نوفمبر الماضي.