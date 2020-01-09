الحبس لتاجر أسلحة 4 أيام ومصادرة المضبوطات بأسيوط

أمرت النيابة العامة بمحافظة أسيوط حبس تاجر أسلحة 4 أيام على ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.



ووردت معلومات لضبط قطاع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع قسم شرطة أسيوط الجديدة بقيادة العقيد محمد عصامي مأمور القسم تفيد قيام أحد الأشخاص بمحاولة نقل كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة الغير مرخصة.



وعلي الفور تم إعداد مأمورية ضبط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الامن المركزي وتمكنت من ضبط المدعو "أ م ي أ" سن 24 مؤهل متوسط والمدعو "ع ح ع ا" سن 31 عامل مقيمان جزيرة طما سوهاج أثناء استقلالهما السيارة رقم 1432 هـ س أ ربع نقل بيضاء اللون قيادة الاول بالطريق الصحراوي أسيوط القاهرة الجيش قادمين من محافظة سوهاج اتجاه القاهرة.



وتم ضبط بحوزتهما بندقية إسرائيلي تحمل رقم fn101122 عيار 7.62×51 وعدد 5 خزن فارغة وعدد 3262 طلقة عيار 7.62×54.



وبمواجهتهما أقر بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض علي النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.