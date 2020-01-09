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مادلين طبر: «كان نفسي أشتغل رقاصة»

الخميس 09/يناير/2020 - 08:15 م
مادلين طبر
مادلين طبر
سناء إسماعيل
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كشفت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، أنها كانت تحلم في بداية حياتها الفنية بأن تكون راقصة وكان ذلك في أواخر السبعينيات.

وقالت خلال لقائها في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن عمها فيليب، كان يعمل عازفًا للكمان في فرقة الرحباني وفيروز، وإنها كانت ترقص أمامه منذ طفولتها لأنها تحب الرقص.

وأضافت: "قلت لعمي نفسي أدخل فرقة كاراكالا لرقص الفلكلور، ولكنه قال لي لا أنا شايفك في مسابقات ملكات الجمال وبدأ يعدني لذلك".

يذكر أن الفنانة مادلين طبر، بدأت حياتها الفنية في مجال الإعلام ومن بعدها انتقلت إلى التمثيل وشاركت في عدد من الأعمال الفنية، ومن أهم أعمالها الأولى فيلم "الطريق إلى إيلات".

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