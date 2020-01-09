«الحماية المدنية» تنقذ فتاة من الغرق في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء أحمد حجازي مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة ورجال فرق الإنقاذ النهري تمكنوا من إنقاذ فتاة من الغرق في نهر النيل.



وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ فتاة سقطت بنهر النيل بشارع الثورة بحي شرق أسيوط، عقب تلقي بلاغ من مديرية أمن أسيوط يفيد تلقي بلاغ من أهالي منطقة كورنيش النيل بأسيوط بسقوط فتاة في نهر النيل.



وانتقلت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ النهري على الفور إلى موقع البلاغ وتمكنت من إنقاذ الفتاة وانتشالها قبل الغرق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.