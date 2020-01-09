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حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل سائق «توكتوك» بالقليوبية

الخميس 09/يناير/2020 - 08:12 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صلاح حسنى
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قررت نيابة قليوب برئاسة أحمد الإمبابي، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بقتل سائق توكتوك، وسرقته وإلقاء جثته بالطريق الحر ببنها.

وكان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من الرائد إسلام مسعد رئيس مباحث مركز شرطة قليوب يفيد عثور الأهالي على جثة لشخص ملقاة خلف الحاجز الأسمنتي الجانبي لطريق شبرا بنها الحر.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أن جثة لذكر في العقد الثاني من العمر يرتدي كامل ملابسه، وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.

وفي وقت لاحق حضر لديوان المركز المدعو "أحمد. ف. م، 47 سنة"، موظف ومقيم الخصوص وقرر بتعرفة على الجثة وأنها لنجله المدعو "محمد. ا. ف، 16 سنة، سائق توكتوك"، وبسؤاله قرر أن نجله خرج للعمل على مركبة التوكتوك منذ تاريخ 30 12 2019 ولم يعد للمنزل.

وكشفت التحريات، أن مرتكب الواقعة كل من "علاء. ع. س، 29 سنة"، سائق توكتوك، ومقيم بالخصوص، و"رجب. ح. ا، 27 سنة"، سائق توك توك ومقيم بالخصوص.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكاب الواقعة لمرورهما بضائقة مالية حيث عقدا العزم وبيتا النية على استدراج المجنى عليه، والتخلص منه والاستيلاء على مركبة التوك توك التي يعمل عليها.

وفي سبيل تنفيذ ذلك أوهما المجني عليه بتوصيلهما تجاه بوابة تحصيل الرسوم بطريق شبرا بنها الحر لاصطحاب أحد أصدقائهم، وأثناء عودتهم بذات الطريق قاما بجذب الشال الذي يرتديه وخنقه حتى وافته المنية، وألقياه بمكان العثور عليه والاستيلاء على مركبة التوكتوك قيادته.

تحرر محضر بالواقعة رقم 11 إداري مركز قليوب لسنة 2020 وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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