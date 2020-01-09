محافظ أسيوط يوجه برعاية «مصابة الأنقاض» وتوفير منازل للمتضررين

زار عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم، الطفلة "ملك مرزق" البالغة من العمر 6 سنوات بقسم الإصابات بمستشفى أسيوط الجامعي، للاطمئنان على صحتها إثر إصابتها بكسور فى انهيار منزلين بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط.



كما اطمأن على سلامة شقيقتها الطفلة "مى"، التى تم انتشالها من أسفل الأنقاض بصحة جيدة، ووجه بتوقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوصات اللازمة لها للتأكد من سلامتها الصحية وعودتها لأسرتها.



وتلقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إخطارا من غرفة العمليات بالمحافظة يفيد بانهيار منزلين بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط بجوار الوحدة المحلية بالقرية، أحدهما مكون من طابق واحد يضم ١١ شخصا، والآخر مكون من طابقين ويضم أسرتين، وأسفر عنه إصابة الطفلة ملك مرزق ٦ سنوات، وتم نقلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتوفير الرعاية الكاملة لها، وانتشال الطفلة مي مرزق، (عامين) من تحت الأنقاض دون أية إصابات.



ووجه محافظ أسيوط مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والدعم لأسرة الطفلة "ملك" فضلا عن التنسيق مع الجمعيات الأهلية وعبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة منفلوط بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للأسر المتضررة من انهيار منزلين بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط، مشيرا إلى توجيه رئيس مركز ومدينة منفلوط إلى مكان الحادث، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم، وتشكيل لجنة لمعرفة أسباب انهيار المنازل ومتابعة حالة المنازل المجاورة لهم وفرض كوردونات بالشارع بالتنسيق مع الجهات الأمنية، منوها بمتابعة حالات الأسر والاطمئنان عليهم لحظة بلحظة وتوفير ٣ منازل لهم، بمشاركة الجمعيات الأهلية وصرف مساعدات عاجلة لهم.