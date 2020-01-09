اتفاق بين موسكو وأنقرة لوقف إطلاق النار في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن هناك اتفاقا بين موسكو وأنقرة لوقف إطلاق النار في إدلب بسوريا.



وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق، بأن طائرات حربية روسية استهدفت محيط مدينة إدلب، شمال غربي سوريا، بأكثر من 22 غارة جوية.



وأوضح أن من بين المناطق التي تم قصفها سجن إدلب المركزي، الذي سبق وتعرض لقصف جوي روسي.



وأضاف أنه لم ترد بعد معلومات عن الخسائر البشرية جراء الغارات الروسية المكثفة.