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فن

راغب علامة يستعد لنهائي «ذا فويس»

الخميس 09/يناير/2020 - 08:08 م
راغب علامة
راغب علامة
محمد مجدي
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يستعدّ المطرب اللبناني راغب علامة، لإحياء الحفل الغنائي الخاص بالمشتركين النهائيين من الموسم الأخير من برنامج المواهب "ذا فويس" مساء اليوم في دبي.

وحصل راغب علامة على لقب البرنامج هذا العام من خلال المشترك التونسيّ مهدي عيّاشي الذي فاز بتصويت الجمهور في الحلقة النهائيّة من «ذا فويس».

وعلى الجانب الآخر، يستعد راغب علامة للوقوف للمرّة الثالثة على مسرح الأولمبيا في باريس بمناسبة "عيد الحب" في 14 فبراير ٢٠٢٠، ليتوجّه بعدها مباشرة إلى تونس لإحياء حفل آخر، مساء السبت ١٥ فبراير ٢٠١٠ في أحد الفنادق بمدينة سوسة.

يذكر أن راغب علامة، حل ضيفًا ليلة رأس السنة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدّمه إسعاد يونس عبر فضائية "دي أم سي"ن وتحدّث خلال البرنامج عن بداياته، وروى كواليس تسجيل أغنية "قلبي عشقها" التي ساهمت في بروز شهرته في كافة أنحاء العالم العربيّ، وقال إنها كانت أول فيديو كليب في العالم العربي، ولاقت رواجًا كبيرًا في مصر ولدى المصريين.

وأضاف خلال البرنامج، أنّه ولدى تصويرها كان يملك مالًا قليلًا غير كافٍ للحصول على تراخيص التصوير، وكان حينها يغنّي في مقهى في لوس أنجلوس، وإتّفق مع المخرج رجا زهر على تصوير الأغنية، وكان يسرق أماكن التصوير سرقة، حيث تمّ تكليف شخص من فريق العمل ليراقب الطريق كي لا يكتشف أيّ رجل شرطة أمرهم ويسألهم عن التراخيص"، وبعد حلوله ضيفًا على البرنامج تصدّر السوبر ستار "ترند" موقع جوجل حيث لاقت الحلقة تفاعلًا كبيرًا من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان علامة، قد أصدر جديده الغنائي باللهجة الخليجيّة بعنوان "كان غيرك أشطر" من ألحان طلال، والتي ما زالت تحقّق نجاحًا ملحوظًا على كافّة المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة، كما غنّاها في الحلقة النهائية من "ذا فويس" وأصدرها مصوّرة على قناته الرسمية على موقع يوتيوب، قبل أن يستقبل العام الجديد في العاصمة الأردنية عمّان من خلال حفل ساهر شهد إقبالًا كثيفًا من الأردنيين، إضافة إلى عدد كبير من الجاليات العربية المقيمة هناك.

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