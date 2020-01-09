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فن

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

الخميس 09/يناير/2020 - 08:05 م
تشييع جثمان
تشييع جثمان
عدسة: محمود عبد الناصر
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شُيع جثمان والد الفنان إيهاب توفيق، من مسجد السلام، عقب صلاة المغرب، بعد تأخره بسبب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

ولقي والد المطرب إيهاب توفيق مصرعه، صباح اليوم الخميس، جرّاء حريق هائل اندلع في منزله الواقع في مدينة نصر بالقاهرة، قبل أن تخمد قوات الحماية المدنية النيران. 

وكانت غرفة عمليات بإدارة الحماية المدنية في القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، إذ تمَّ الدفع بـ8 سيارات إطفاء، وتمَّت السيطرة على النيران قبل امتدادها.

وأكدت المعاينة المبدئية أنَّ الحريق التهم معظم محتويات الفيلا وأسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، وتمَّ إنقاذ باقي أفراد العائلة والعاملين قبل اختناقهم بسبب كثافة الدخان الناتج عن الحريق.

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