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حوادث

غلق شارع الهرم جزئيًا لمدة 3 أيام

الخميس 09/يناير/2020 - 08:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، شارع الهرم جزئيًا بسبب أعمال مترو الأنفاق في الاتجاهين، وستكون الأعمال لمدة 3 أيام حتى يوم الأحد الموافق 12 يناير الجاري، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال، على أن تقوم إدارة مرور الجيزة، ببعض التحويلات المرورية لإجراء أعمال نقل مرافق (غاز طبيعى) المتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع.

وقالت مصادر، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة، ستعين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لإجراء بعض التحويلات المرورية، بمناسبة القيام بأعمال نقل المرافق (غاز طبيعى) والمتعارضة مع مسار المشروع القومي لمترو الأنفاق الخط الرابع، والتى تستلزم غلقا جزئيا بشارع الأهرام أمام سفارة النيجر ومستشفى الهرم، على أن تكون الأعمال لمدة 3 أيام.

وأوضحت المصادر، أن جميع الأعمال تبدأ من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 5 صباحًا فقط يوميا، خلال مدة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية، مع مراقبة شارع الهرم، والشوارع المحيطة به بكاميرات المراقبة المنتشرة بالمنطقة منعا لظهور أى زحام مرورى أمام حركة السيارات.

وتجري عمليات توسعة وتطوير لعدد من الشوارع الجانبية والرئيسية والرابطة بين منطقتى الهرم وفيصل، لإنشاء محطات مترو الخط الرابع لمترو الأنفاق الـ13 محطة، مع إجراء تحويلات مرورية بشارع الهرم خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال الإصلاحات والتوسعة للشوارع. وتكون أعمال من محطة حي الأشجار مرورًا بالطريق الدائري ونزولا إلى ميدان الرماية وشارع الهرم حتى نهايته ليصل إلى محطة الجيزة للربط مع الخط الثاني، ثم يمر عبر النيل، ليصل مدينة الفسطاط ويتم الربط مع الخط الأول عند محطة الملك الصالح، والمرحلة الأولى تضم 17 محطة، منها 11 محطة بشارع الهرم.

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