مطران سمالوط يخاطب محافظ المنيا بشأن كنيسة «شهداء ليبيا»

أرسل الأنبا بفنوتيوس، الخميس، خطابًا رسميًا إلى محافظ المنيا أسامة القاضي يلتمس فيه الموافقة على إنشاء وصلة بين محور سمالوط الجديد وكنيسة شهداء الإيمان والوطن؛ لتسهيل الزيارات للكنيسة، ومنع الاحتكام بحافلات الرحلات أثناء مرورها داخل قرى صغيرة؛ للوصول إلى قرية العور مقر كنيسة الشهداء.



وجاء نص الخطاب: «السيد الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا.. تحية طيبة وبعد، كنيسة شهداء الإيمان والوطن بقرية العور مركز سمالوط محافظة المنيا، والتى بنيت بأمر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى تكريمًا لشهداء مصر بليبيا، والتى أصبحت مزارًا عالميًا يتوافد عليها أعداد غفيرة من المصريين والأجانب، ويجد الوافدون إليها صعوبات كثيرة للوصول إليها حيث المدخل لها عن طريق قرية مدخلها صغيرة جدًا.



وتابع في خطاب: "لذا نرفع الأمر لسيادتكم ونأمل إصدار أمركم بإنشاء طريق يربط بين محور سمالوط وكنيسة شهداء الإيمان والوطن وهو ما يساهم فى تنشيط السياحة الدينية، ويخفف من أعباء الضغط المرورى داخل القرى للوصول للكنيسة وقطع الطريق أمام أى مشكلات، حيث تعرض بعض الوافدين للكنيسة بالقذف بالحجارة من بعض المتشددين ولعلم سيادتكم أن هذه الوصلة صغيرة لا تتعدى الكيلو متر وتفضلوا بقبول وافر التحية".