«يقظة وجدان الشيطان».. رواية جديدة للسورية بيسان أحمد

صدر حديثًا عن دار المكتبة العربية للنشر والتوزيع رواية "يقظة وجدان الشيطان" للروائية والشاعرة السورية بيسان أحمد، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51.



تدور أحداث الرواية، حول فتاة جرفتها الحياة لظروف قاسية فأحبها شاب وحاول أن يدمر المحاور الأساسية في عالمها لأنه يعاني من اضطرابات نفسية فخان العهود مع بطلة الرواية واعتمد القانون لأذيتها، ولكن بطلة الرواية تجاوزت الصعاب ودافع عنها محامي وظهر الحق والعدل.



يذكر أن بيسان أحمد هي كاتبة سورية صدر لها 11 عملا أدبيا ما بين دواوين شعر وقصص قصيرة ورواية، وتعد "يقظة وجدان الشيطان" العمل الثاني بعد روايتها "قوارير متحطمة".