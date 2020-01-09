بعد 11 شهرًا.. بريطانيا تقر بشكل نهائي مشروع «بريكست»

أعلن البرلمان البريطاني، اليوم الخميس، أنه يقر بشكل نهائي مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) اليوم، إن الجدول الزمني للتفاوض، بشأن ترتيبات ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي يتضمن التجارة والأمن «صعب للغاية».



وقال ميشيل بارنييه، في ستوكهولم، إن تركيز الاتحاد الأوروبي سيتضمن تطوير هياكل جديدة من أجل التعاون والشراكة المستقبلية في مكافحة الجريمة والإرهاب، بالإضافة إلى اتفاق تجاري.



وأضاف بارنييه، في تصريحات في ممثلية المفوضية الأوروبية: «أمامنا قدر كبير من العمل إذا أردنا تأمين شراكة جديدة طموحة».



يشار إلى أنه من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 من يناير.



وأصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على أنه لن يمدد عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي مرة أخرى، وأنه سيتفاوض على اتفاق بشأن العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بحلول 31 ديسمبر، أي بعد مرور 11 شهرًا من "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".