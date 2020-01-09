الخميس 09 يناير 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد 11 شهرًا.. بريطانيا تقر بشكل نهائي مشروع «بريكست»

الخميس 09/يناير/2020 - 07:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة محمد
طباعة
أعلن البرلمان البريطاني، اليوم الخميس، أنه يقر بشكل نهائي مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) اليوم، إن الجدول الزمني للتفاوض، بشأن ترتيبات ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي يتضمن التجارة والأمن «صعب للغاية».

وقال ميشيل بارنييه، في ستوكهولم، إن تركيز الاتحاد الأوروبي سيتضمن تطوير هياكل جديدة من أجل التعاون والشراكة المستقبلية في مكافحة الجريمة والإرهاب، بالإضافة إلى اتفاق تجاري.

وأضاف بارنييه، في تصريحات في ممثلية المفوضية الأوروبية: «أمامنا قدر كبير من العمل إذا أردنا تأمين شراكة جديدة طموحة».

يشار إلى أنه من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 من يناير.

وأصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على أنه لن يمدد عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي مرة أخرى، وأنه سيتفاوض على اتفاق بشأن العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بحلول 31 ديسمبر، أي بعد مرور 11 شهرًا من "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان الوفاق بطرابلس

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الكنيسة الأرثوذكسية على الفيلم المسيء للمسيح

منذ ساعتين و 26 دقيقة

إحالة شكوى الزمالك ضد كهربا لـ«فيفا»

منذ أقل من ساعتين

استدعاء نانسي عجرم وزوجها مجددًا للتحقيق (مستند)

الصور

image description

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

image description

سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر (صور)

image description

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

image description

رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

الأكثر قراءة

استدعاء نانسي عجرم وزوجها مجددًا للتحقيق (مستند)

البنتاجون: صاروخ إيراني أسقط الطائرة الأوكرانية

أول رد من الكنيسة الأرثوذكسية على الفيلم المسيء للمسيح

إحالة شكوى الزمالك ضد كهربا لـ«فيفا»

أيام زمان

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

نجم الساعة

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

الصحة

أعراض مرض «لايم» المصاب به جاستن بيبر

بدء تدريب «هارفارد» لأطباء الزمالة المصرية

التهاب رئوي غامض يضرب الصين

الرقص يحمى من الإصابة بالخرف

الرئيس نيوز

ننشر تفاصيل الاجتماع الرابع لمفاوضات "سد النهضة"

الرئيس الجزائرى يؤكد حرص بلاده على دفع التعاون المشترك مع مصر

شكري يؤكد أهمية تجنب المزيد من التصعيد في ليبيا

"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها إلى بغداد السبت

منوعات

«صقر النار» ينشر الجحيم في أستراليا

«الجوكر» يقترح حلا للأزمة المناخية العالمية

أول ظهور لـ «تاكسي نسائي» في العراق

«الصحة العالمية» تحذر من علاقة كورونا جديد بتفشى سارس في الصين

كشكول

شاهد.. فيديو يحبس الأنفاس لطفلة تسير على حافة بناية عالية

تعليم الدقهلية تنهي تجهيزات امتحانات الأول والثاني الثانوي

رسالة من وزير التعليم لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل الامتحانات

التعليم تحسم أمر نظام امتحان الأول والثاني الثانوي

إسلام سياسي

منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على قاعدة عسكرية فى مالى

"الأزهر" يكشف جهود المرصد في التطرف ومواجهة الإرهاب

للقضاء على الإرهاب.. مذكرة تفاهم بين «التعاون الإسلامي» و«التحالف العسكري»

التحالف الدولى ضد داعش يعلق الأنشطة العسكرية فى العراق

مقالات الرأي
نرمين يسر
The two popes.. حكاية عن التسامح والتشدد
خالد عكاشة
فى المشهد التالى للصواريخ الإيرانية
حسين عثمان
إعلان موقف
صفوت البياضي
الفرق بين الحرية والفوضى
المزيد

الثقافة

«يقظة وجدان الشيطان».. رواية جديدة للسورية بيسان أحمد

برنامج النشاط الثقافي والفني بقصر السينما في يناير

أجواء كورية في دار الكتب المصرية

مدحت الكاشف عميدًا للمعهد العالى للفنون المسرحية

صفحتنا ع الفيس بوك