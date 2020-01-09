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17 يناير.. أولى حلقات «نورتونا» على شاشة سات 7

الخميس 09/يناير/2020 - 07:42 م
نورتونا
نورتونا
جرجس صفوت
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ينطلق في التاسعة من مساء الجمعة المقبل أولى حلقات برنامج «نورتونا» على قناة سات 7 العربية وهو توك شو شبابي لكل شباب الوطن العربي، ويقدم البرنامج ميراندا بطرس ومايكل فيكتور، يخرجه رضا شوقي، ويرأس تحريره سامح سامي، مع فريق إعداد مونيكا سمير وبيتر مجدي.

وقال مايكل فيكتور، مقدم البرنامج إن "نورتونا" يحاول تقديم "توك شو" في شكل مختلف، من حيث المضمون، وطريقة التناول؛ يهتم بالقضايا الشبابية، ويهتم بعرض آرائهم، ومبادراتهم، فيناقش هذا الموسم 26 موضوعًا منها الحرية، التعددية، قبول الآخر، النقد، الهوية، التعليم، حقوق المرأة، المساواة، السوشيال ميديا، والهجرة.

أضاف فيكتور أن اسم "نورتونا" جاء من التنوير والمقصود به أن يكون البرنامج نورا للشباب في الوعى والثقافة، مضيفًا أن هناك عدة تحديات أمام البرنامج، لذلك كان لا بدّ التفكير في إخراج فورمات جديدة في الشكل والمحتوى الذي يهتم بالشباب ومناقشة قضاياهم، وأساس الظاهر هذا الشكل الجديد والمتميز المنتج الفني رفيق جورج.

ويعاد البرنامج في المواعيد التالية: الأحد ٨ صباحًا، الإثنين ١١.٣٠ صباحًا، والأربعاء 10 مساءً.

وسات 7 هي أول وأقدم قناة فضائية مسيحية عاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي غير ربحية، وتعرض العديد من البرامج التعليمية والثقافية.

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