سحب كثيفة تغطي سماء بني سويف.. وأمطار بمناطق متفرقة

شهدت محافظة بني سويف، مساء اليوم الخميس، هطولا للأمطار على مناطق متفرقة ببعض مراكز المحافظة، علاوة على استمرار تواجد السحب الكثيفة والطقس البارد على كافة أنحاء مراكز المحافظة.



وقال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إنه راجع تفاصيل وبنود الخطة التي أعدتها أجهزة المحافظة التنفيذية للتعامل في مثل تلك المواقف الطارئة، من خلال مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة التنفيذية، والتي تشمل المتابعة الميدانية بشكل مستمر لجميع مخرات السيول بدائرة المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لتصريف أية سيول محتملة أو أمطار، فضلا عن مراجعة استعدادات كل قطاع "كل فيما يخصه" للتعامل السريع مع أي مواقف طارئة.