«المالية» تعلن إنهاء ندب رئيس مصلحة الضرائب السابق

أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط، قرارا بإلغاء القرار رقم 770 لسنة 2019، فيما يتضمنه من تجديد ندب عبد العظيم حسين لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية بالمستوى الوظيفي الممتاز، اعتبارا من 4 يناير الجاري.



كانت هيئة الرقابة الإدارية، أعلنت تورط رئيس مصلحة الضرائب السابق في قضية رشوة، وتم القبض عليه، وبناء عليه أصدر وزير المالية قرارا بتولي رضا عبدالقادر رئاسة مصلحة الضرائب.



