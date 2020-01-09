خالد السنراوي أمينًا لتنظيم الحركة الوطنية بالفيوم

أصدر الدكتور أحمد الضبع، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية، نائب رئيس الحزب، قرارًا بتعيين خالد السنراوي أمينًا مساعدًا وأمينًا للتنظيم للحزب بمحافظة الفيوم وتكليفه بتشكيل الأمانات الفرعية والأقسام.



وأكد السنراوي، أمين التنظيم الجديد بحزب الحركة الوطنية بالفيوم، أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الإنتهاء من التشكيلات التنظيمية للحزب علي مستوي المحافظة، موضحًا أنه سيركز على الدفع بوجوه شابة جديدة لديها الرغبة، والطموح في ممارسة العمل السياسي في إطار خدمة الدولة ودعم مؤسساتها وأجهزتها الوطنية، مشددًا على أن المرأة سيكون لها نصيب كبير من تشكيلات الحزب بالمحافظة.



وأضاف السنراوي، نستهدف من خلال ممارستنا للعمل السياسي المواطن، ونستهدف الوصول إلى النقطة التي تمكننا من كيفية التفاعل مع قضاياه وهمومه، لأن أي عمل وطني لا يستهدف المواطن لا قيمة له.



وأوضح "التوعية ورفع الوعي هي الرسالة التي ينبغي أن تكون علي منهج أي عمل سياسي، لاننا نواجة حرب اشاعات شرسة، تستهدف الدولة بأسرها لذا سنعمل نحن علي توعية الكوادر الشابة واحتضانها لممارسة العمل السياسي في العلن داخل مؤسسة حزبية جادة، وتحت اعين وبصيرة الدولة بهدف تحصين ابنائنا ضد أي اشاعات مغرضة".



وجاء نص قرار التعيين كالاتي:

قرار رقم (2) لسنة 2020

- بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته.

- وبعد الإطلاع علي لائحة النظام الأساسي واللائحة التنظيمية للحزب.

- وبعد التشاور مع نائب رئيس الحزب للشئون السياسية والتنظيمية والسيد الأمين العام للتنظيم بالحزب.