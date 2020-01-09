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فن

استدعاء نانسي عجرم وزوجها مجددًا للتحقيق

الخميس 09/يناير/2020 - 07:20 م
نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها
محمد مجدي
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أصدرت القاضية اللبنانية غادة عون، قرارات جديدة في واقعة مقتل شاب سوري الجنسية في فيلا الفنانة نانسي عجرم، على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم، بناء على طلب تقدم به محامي الشاب قاسم الضيفة.

وتقدم طبيب القتيل في طلب يتضمن التوسع بالتحقيق في الدعوى المقامة من قبلهم ضد الهاشم، حيث قررت القاضية ما يلي:
- التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال فادي الهاشم.
- تفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل والمدعي عليه والعمال في منزل المدعى عليه.
- سحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل التي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد.
- التحقق من موضوع إصابة نانسي عجرم زوجة المدعى عليه والاستماع إلى أقوالها بهذا الخصوص وعرضها على طبيب شرعي.
- الكشف على منزل المدعى عليه وبيان موقع الخروج منه وما إذا كان القتيل قد دخل بالفعل إلى ممر غرفة الأولاد كما يظهر بالفيديو.
- استدعاء زوجة القتيل وبيان كل ما في شأنه التحقيق مجددًا.

وكان الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، أحيل إلى التحقيقات صباح الأحد في اتهامه بقتل شاب يبلغ من العمر 33 عامًا، ويدعى محمد حسن الموسى، في منزله بلبنان، بعد تبادل لإطلاق النار، بدعوى أن القتيل اقتحم المنزل بغرض السرقة.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن القتيل، اقتحم فيلا المطربة نانسي عجرم بغرض السرقة، في حين تنفي أسرة القتيل الأمر كله متهمة زوج الفنان بأنه قتله بعدما ذهب للمطالبة بحقوقة، إذ أنه كان يعمل لديهما.

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