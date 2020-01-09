أمطار غزيرة بالمنوفية.. وتنسيق بين الأجهزة لمواجهة سوء الطقس

سادت حالة من الطقس السيئ، وسقوط أمطار غزيرة منذ قليل على جميع أنحاء محافظة المنوفية، شملت جميع المراكز والقرى بأنحاء المحافظة.



كما تأثرت حركة المرور بالمحافظة، وكانت سجلت المدن التالية أكثر المناطق هطول الأمطار وهي: الشهداء، وشبين الكوم، أشمون، وقويسنا، وبركة السبع، ومنوف، كما سجلت مدينة السادات أكثر المناطق هطولا للأمطار.



وشهدت المنوفية منذ قليل، مدينة شبين الكوم العاصمة هطول أمطار غزيرة، وتبعها توقف في حركة المرور، وعلى إثر ذلك زجت الوحدات المحلية بشوارع المراكز عربات الكسح لشفط ناتج الأمطار.



وأشار محافظ المنوفية إلى أنه يتم إدارة التعامل مع مياه الأمطار والسيول بالمحافظة من خلال لجان إدارة الأزمات بالمحافظة ومجالس المدن وغرف العمليات الفرعية، وتختص باستقبال إنذارات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية هطول الأمطار خلال 48 ساعة، ورفع درجة الاستعداد والتعامل مع الموقف، وكذلك استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها.



وأكد ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة؛ لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة الأمطار والتعامل الفوري معها.