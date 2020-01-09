مدحت الكاشف عميدا للمعهد العالى للفنون المسرحية

أصدر الدكتور أشرف زكى، رئيس أكاديمية الفنون، قرارا بتكليف الدكتور مدحت الكاشف الأستاذ ورئيس مجلس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية بتوليه منصب عميد المعهد.



الدكتور مدحت الكاشف هو ممثل ومخرج مسرحى قدم عددًا من الأعمال المسرحية بالبيت الفنى للمسرح من عام 1988 وحتي عام 1991 وحاصل على دكتوراه فى الفلسفة فى الفنون "تخصص تمثيل وإخراج" بتقدير مرتبة الشرف الأولي وله العديد من المؤلفات المنشورة في مجال الفن منها كتابه "اللغة الجسدية للممثل " وكتاب " المسرح والانسان ـ تقنيات العرض المسرحي المعاصر من الملحمية إلي انثروبولوجيا المسرح " وكتاب اخر بعنوان " البانتوميم ـ فن الصمت " وكتاب تم اصداره ضمن اصدارات المهرجان القومي للمسرح بعنوان " الوجه والظل في دولة التمثيل ".