إيران تعلن موقفها من الإشراف على برنامجها النووي

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن هيئة الطاقة الذرية ستواصل إشرافها على المنشآت النووية في بلاده.



ووفقًا لبيان صادر عن المكتب الرئاسي في طهران الخميس، فقد صرح روحاني خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قائلًا: "طهران ستواصل التعاون مع هيئة الطاقة الذرية وستواصل الأمم المتحدة أيضًا إشرافها على المنشآت النووية الإيرانية".



أضاف روحاني في إشارة إلى الولايات المتحدة التي خرجت من الاتفاقية النووية بصورة منفردة عام 2018، أن إيران مستعدة للعودة إلى الاتفاقية النووية الذي عقد في فيينا عام 2015 بمجرد العودة إلى تطبيق الاتفاقية عمليا.



وأعلنت إيران، الأحد الماضي، وبعد يومين من اغتيال الولايات المتحدة لـ قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني أنها لم تعد تشعر بالالتزام بالاتفاقية النووية التي وقعت في فيينا.



كانت الاتفاقية تهدف من وجهة النظر الأمريكية في المقام الأول إلى الحيلولة دون إنتاج إيران قنبلة نووية.