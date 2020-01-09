الخميس 09 يناير 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تعلن موقفها من الإشراف على برنامجها النووي

الخميس 09/يناير/2020 - 07:08 م
روحاني
روحاني
وكالات
طباعة
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن هيئة الطاقة الذرية ستواصل إشرافها على المنشآت النووية في بلاده.

ووفقًا لبيان صادر عن المكتب الرئاسي في طهران الخميس، فقد صرح روحاني خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قائلًا: "طهران ستواصل التعاون مع هيئة الطاقة الذرية وستواصل الأمم المتحدة أيضًا إشرافها على المنشآت النووية الإيرانية".

أضاف روحاني في إشارة إلى الولايات المتحدة التي خرجت من الاتفاقية النووية بصورة منفردة عام 2018، أن إيران مستعدة للعودة إلى الاتفاقية النووية الذي عقد في فيينا عام 2015 بمجرد العودة إلى تطبيق الاتفاقية عمليا.

وأعلنت إيران، الأحد الماضي، وبعد يومين من اغتيال الولايات المتحدة لـ قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني أنها لم تعد تشعر بالالتزام بالاتفاقية النووية التي وقعت في فيينا.

كانت الاتفاقية تهدف من وجهة النظر الأمريكية في المقام الأول إلى الحيلولة دون إنتاج إيران قنبلة نووية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان الوفاق بطرابلس

منذ 35 دقيقة

البنتاجون: صاروخ إيراني أسقط الطائرة الأوكرانية

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة العثور على جثة «مراهقة الهجانة» دون أعضاء

منذ حوالي 21 ساعة

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

الصور

image description

سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر (صور)

image description

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

image description

رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

الأكثر قراءة

البنتاجون: صاروخ إيراني أسقط الطائرة الأوكرانية

أول رد من الكنيسة الأرثوذكسية على الفيلم المسيء للمسيح

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

حقيقة العثور على جثة «مراهقة الهجانة» دون أعضاء

أيام زمان

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

نجم الساعة

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

الصحة

أعراض مرض «لايم» المصاب به جاستن بيبر

بدء تدريب «هارفارد» لأطباء الزمالة المصرية

التهاب رئوي غامض يضرب الصين

الرقص يحمى من الإصابة بالخرف

الرئيس نيوز

تراجع التضخم الشهرى.. والبورصة تواصل الصعود| «النشرة الاقتصادية» اليوم

زايد من "هارفارد": بدء برنامج تدريبي لأطباء الزمالة المصرية في فبراير

علاء مبارك لـ ياسر رزق: "عيب عليك"

450 مليون جنيه لتطوير العشوائيات بالقاهرة والجيزة

منوعات

«صقر النار» ينشر الجحيم في أستراليا

«الجوكر» يقترح حلا للأزمة المناخية العالمية

أول ظهور لـ «تاكسي نسائي» في العراق

«الصحة العالمية» تحذر من علاقة كورونا جديد بتفشى سارس في الصين

كشكول

"مرغني" يشدد على تحرى الدقة في التصحيح والمساواة بين الطلاب

"عبد الحميد" يلتقى بطلاب معهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

"الفيوم الأزهرية" تمنح الأقباط فصول خاصة بمحو الأمية

محافظ القاهرة: مدرسة هويتنا تسعى لخلق قيمة مضافة لجميع الأطراف

إسلام سياسي

"الأزهر" يكشف جهود المرصد في التطرف ومواجهة الإرهاب

للقضاء على الإرهاب.. مذكرة تفاهم بين «التعاون الإسلامي» و«التحالف العسكري»

التحالف الدولى ضد داعش يعلق الأنشطة العسكرية فى العراق

تعددت المناهج والعقيدة زائفة..عاصم عبد الماجد يفضح فساد مناهج «البنا» والحركات الإسلامية

مقالات الرأي
نرمين يسر
The two popes.. حكاية عن التسامح والتشدد
خالد عكاشة
فى المشهد التالى للصواريخ الإيرانية
حسين عثمان
إعلان موقف
صفوت البياضي
الفرق بين الحرية والفوضى
المزيد

الثقافة

برنامج النشاط الثقافي والفني بقصر السينما في يناير

مدحت الكاشف عميدا للمعهد العالى للفنون المسرحية

خطة «القومي للترجمة» للعام الثقافي المصري الروسي 2020

داليا إبراهيم خلال توقيع «المرشح»: تطرح قضايا جديدة تخاطب الشباب

صفحتنا ع الفيس بوك