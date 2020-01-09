الخميس 09 يناير 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«ادخل ما تخافش».. ديوان جديد لـ سعيد شحاتة

الخميس 09/يناير/2020 - 07:06 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني
طباعة
صدر ديوان "ادخل ما تخافش" لشاعر العامية سعيد شحاتة عن دار الإسلام للنشر، والذي من المقرر أن يشارك به فى معرض القاهرة الدول للكتاب المقرر بدء فعالياته 22 يناير الجاري.

كتب شحاتة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، قائلًا: "تالت جداريّة محبّة لكل محمود عاشها بيغني.. لأخي وصديقي وأستاذي محمود أبو راجح.. حاولت أن أتذكر بعضًا من الجمال هنا.. فخانتني ذاكرتي.. صديقي وأخي.. اسمح لي أن أتذكرك اليوم على طريقتي الخاصة.. لأصحابي وأساتذتي طاهر البرنبالي ومحمد أبو المجد ومحمود مغربي وعم محمد كامل وأحمد خالد توفيق، للجميلة شيماء الصباغ، والملاك نورين".

ومن أجواء الديوان:" قلبي اللي كان ينتشي لمّا الأهِلّه تهلّ
ويغنّي بالليل ويرقص للحطب والطلّ
.... وقّفني عاجز أمام المسأله والحلّ
هوّ إحنا ليه لمّا نكبر.. ضِحكنا بيقِلّ؟".

موضوعات متعلقة

منذ يومين

الرد الأمريكى.. 6 طائرات حربية تنطلق فى اتجاه إيران

منذ حوالي 20 ساعة

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان الوفاق بطرابلس

منذ يوم

ترامب يتوعد إيران ويكشف سر عدم وقوع ضحايا في «هجوم عين الأسد»

منذ حوالي 7 ساعات

النيران حاصرت العمال.. ماذا جرى فى فيلا ايهاب توفيق؟

الصور

image description

سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر (صور)

image description

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

image description

رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

الأكثر قراءة

البنتاجون: صاروخ إيراني أسقط الطائرة الأوكرانية

أول رد من الكنيسة الأرثوذكسية على الفيلم المسيء للمسيح

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

حقيقة العثور على جثة «مراهقة الهجانة» دون أعضاء

أيام زمان

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

نجم الساعة

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

الصحة

أعراض مرض «لايم» المصاب به جاستن بيبر

بدء تدريب «هارفارد» لأطباء الزمالة المصرية

التهاب رئوي غامض يضرب الصين

الرقص يحمى من الإصابة بالخرف

الرئيس نيوز

تراجع التضخم الشهرى.. والبورصة تواصل الصعود| «النشرة الاقتصادية» اليوم

زايد من "هارفارد": بدء برنامج تدريبي لأطباء الزمالة المصرية في فبراير

علاء مبارك لـ ياسر رزق: "عيب عليك"

450 مليون جنيه لتطوير العشوائيات بالقاهرة والجيزة

منوعات

«صقر النار» ينشر الجحيم في أستراليا

«الجوكر» يقترح حلا للأزمة المناخية العالمية

أول ظهور لـ «تاكسي نسائي» في العراق

«الصحة العالمية» تحذر من علاقة كورونا جديد بتفشى سارس في الصين

كشكول

"مرغني" يشدد على تحرى الدقة في التصحيح والمساواة بين الطلاب

"عبد الحميد" يلتقى بطلاب معهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

"الفيوم الأزهرية" تمنح الأقباط فصول خاصة بمحو الأمية

محافظ القاهرة: مدرسة هويتنا تسعى لخلق قيمة مضافة لجميع الأطراف

إسلام سياسي

"الأزهر" يكشف جهود المرصد في التطرف ومواجهة الإرهاب

للقضاء على الإرهاب.. مذكرة تفاهم بين «التعاون الإسلامي» و«التحالف العسكري»

التحالف الدولى ضد داعش يعلق الأنشطة العسكرية فى العراق

تعددت المناهج والعقيدة زائفة..عاصم عبد الماجد يفضح فساد مناهج «البنا» والحركات الإسلامية

مقالات الرأي
نرمين يسر
The two popes.. حكاية عن التسامح والتشدد
خالد عكاشة
فى المشهد التالى للصواريخ الإيرانية
حسين عثمان
إعلان موقف
صفوت البياضي
الفرق بين الحرية والفوضى
المزيد

الثقافة

برنامج النشاط الثقافي والفني بقصر السينما في يناير

مدحت الكاشف عميدا للمعهد العالى للفنون المسرحية

خطة «القومي للترجمة» للعام الثقافي المصري الروسي 2020

داليا إبراهيم خلال توقيع «المرشح»: تطرح قضايا جديدة تخاطب الشباب

صفحتنا ع الفيس بوك