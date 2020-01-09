«ادخل ما تخافش».. ديوان جديد لـ سعيد شحاتة

صدر ديوان "ادخل ما تخافش" لشاعر العامية سعيد شحاتة عن دار الإسلام للنشر، والذي من المقرر أن يشارك به فى معرض القاهرة الدول للكتاب المقرر بدء فعالياته 22 يناير الجاري.



كتب شحاتة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، قائلًا: "تالت جداريّة محبّة لكل محمود عاشها بيغني.. لأخي وصديقي وأستاذي محمود أبو راجح.. حاولت أن أتذكر بعضًا من الجمال هنا.. فخانتني ذاكرتي.. صديقي وأخي.. اسمح لي أن أتذكرك اليوم على طريقتي الخاصة.. لأصحابي وأساتذتي طاهر البرنبالي ومحمد أبو المجد ومحمود مغربي وعم محمد كامل وأحمد خالد توفيق، للجميلة شيماء الصباغ، والملاك نورين".



ومن أجواء الديوان:" قلبي اللي كان ينتشي لمّا الأهِلّه تهلّ

ويغنّي بالليل ويرقص للحطب والطلّ

.... وقّفني عاجز أمام المسأله والحلّ

هوّ إحنا ليه لمّا نكبر.. ضِحكنا بيقِلّ؟".