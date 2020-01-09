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أستاذ تمويل يكشف أهم مميزات الدعم النقدى

الخميس 09/يناير/2020 - 07:03 م
الدكتور هشام إبراهيم،
الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل
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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، تعتبر الفكرة الأكثر تحقيقًا للوصول للهدف بأن يصل الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع على فضائية "dmc"، أن هذه الفكرة مطروحة منذ فترة لكنها كانت مرتبطة بالصعوبات، في ظل حرص شديد من جانب الحكومة أن تصل إلى جميع من يستحق هذا الدعم.

وأوضح أن التحول الرقمي الذي نشهده يساعد في عملية رصد من هم يستحقون الدعم الفعلي، مشيرًا إلى أن مسألة التحول من دعم عيني إلى دعم نقدي، اتخذت أكثر من مرحلة، وخلال الفترة القادمة من المتوقع أن نشهد مراحل أخرى.

وذكر أن الدعم العيني تستنفد فيه الحكومة أرقامًا كبيرة وقد لا يصل إلى المستحقين، في حين أن الدعم النقدي تصل الأموال مباشرة إلى أصحاب البطاقة دون وسطاء، بالإضافة إلى الحفاظ على كرامة الأشخاص وضمان حرية الاختيار لهم، فهم أسياد قراراتهم بأن يشتروا سلعة معينة أو لا.

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