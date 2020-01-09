خالد الجندي: يجوز تغيير الفتوى حسب ظروف المجتمع

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجوز أن يغير المشايخ والعلماء فتواهم، متابعا: "ده ربنا غير بعض الأحكام، المشايخ مش هيغيروا".



وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الخميس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، غيّر بعض فتاويه، مستشهدًا بالحديث الشريف: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، أَلا فَزُورُوهَا،، فَإِنَّهُ يَرِقُّ الْقَلْبَ، وَتَدْمَعُ الْعَيْنَ، وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ، وَلا تَقُولُوا هَجْرًا".



وأوضح أن الفقهاء الذين لم تتغير فتواهم مراعاة لواقع المجتمع والعرف والشرع وخلافه يدل ذلك على جمودهم، مؤكدًا أن تعديل وتغيير الدستور والقوانين ضرورة لتغيير الظروف.

