مادلين طبر: فشلت في هوليود

قالت الفنانة مادلين طبر، إن جمال المرأة يكسب ويساعدها في دخول مجال الإعلام، ولكن بعض الجميلات خفت جمالهن واختفى.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر": "يوجد سيدات أقل جمالًا لكن موجودين على الساحة"، مشيرة إلى أن القاعدة هي الموهبة والإصرار والثبات والاجتهاد وأنا كذلك.



وأكدت أنها تعلمت طريقة لشكر الله من الفنان ماجد الكدواني يقول فيها: "سلم أمرك لربنا ونحن نجتهد واللي ربنا عايزة هيكون".



وتابعت: "عندما يكون لديك الروحانية الحلوة والإصرار، فإنك ستصلين لمكانة جيدة"، مشيرة إلى أنها وصلت بإصرارها إلى بوابة مصر، لكن لم تستطع الوصول لبوابة هوليود.



واستطردت: "روحت هوليود وكنت في سن الثلاثين، وحاولت كثيرًا ولكن فشلت لأن اللعبة مختلفة والسن مختلف"، مؤكدة أن الرهان على الجمال فكرة غير مربحة بالنسبة لهوليود.

