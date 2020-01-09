وليد منصور ينتهي من تصوير «كوكو واوا» لفريق «الصواريخ» (صور)

انتهى المنتج وليد منصور، من تصوير كليب "كوكو واوا" لفريق الصواريخ بعد تعاقدهم معه لمدة عامين لإنتاج ألبوم بالإضافة إلى إدارة أعمالهم.



كليب "كوكو واوا" لفريق الصواريخ من إخراج محمد القاضي ومدير تصوير رامي عادي وديكور كريم راشد.



ومن المقرر أن يتعاون الفريق بـ"ديو" غنائي مع أحد نجوم الراب العالميين حيث تجرى ترتيبات سفرهم لفرنسا لتصوير العمل.



وكانت أغنية "لأ لأ" لفريق الصواريخ قد حققت أكثر من 66 مليون مشاهدة على يوتيوب، بالإضافة إلى تصدرها الأكثر مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

