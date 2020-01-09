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حوادث

تفاصيل اغتصاب إفريقي لرضيع 9 أشهر بأكتوبر

الخميس 09/يناير/2020 - 06:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمدي
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات اغتصاب طفل رضيع بأكتوبر وهتك عرضه عقب ترك والده المجني عليه له بشقة المتهم.

أشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن قسم شرطة ثالث أكتوبر تلقى بلاغا من إفريقية الجنسية تتهم فيه جارها الذي يحمل ذات الجنسية باغتصاب طفلها الذي يبلغ من العمر 9 أشهر، وفور إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة فحص البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت تحريات العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن الأم اعتادت ترك طفلها لدى جارتها في العقار المواجه لها بمساكن عثمان أثناء شرائها احتياجات المنزل وعندما توجهت صباح اليوم لترك طفلها كما اعتادت لم تجد جارتها، واضطرت لتركه مع ابن جارتها البالغ من العمر 14 عاما لحين عودتها من السوق، وأن والدة المجني عليه ووالدة المتهم قدما معا من دولة إفريقية منذ قرابة 4 سنوات، واستأجرا شقتين في عقارين بمساكن عثمان.

شرحت التحريات، أن الأم عند عودتها واصطحابها طفلها من شقة جارتها وعودتها لشقتها فوجئت بإصابة طفلها بنزيف بالشرج، وعند سؤالها نجل جارتها أخبرها أنه أصيب نتيجة سقوطه على الأرض، فأسرعت به إلى المستشفى وأسفر الكشف الطبي عن تعرضه لانتهاك جنسي، فحررت والدة الرضيع محضرا بقسم شرطة ثالث أكتوبر اتهمت فيه نجل جارتها باغتصاب طفلها، انتقلت قوة أمنية تحت رئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر وألقت القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالتعدي جنسيا على الطفل مستغلا تواجده برفقته بالمنزل وصغر سنه.

تم عرض الطفل على مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وأوصى الطبيب بعرضه على الطب الشرعي؛ لتحديد ما به من إصابات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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