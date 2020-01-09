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عالم

ترامب: عقوبات جديدة على إيران.. وسليمانى وحش كاسر

الخميس 09/يناير/2020 - 06:56 م
ترامب
ترامب
هبه محمد
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، في المؤتمر الصحفي، إن الاتفاق النووي مع إيران ليس مرضيًا للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه وقع قبل قليل على عقوبات إضافية جديدة على طهران.

أضاف ترامب، في كلمته التي يلقيها قبل قليل، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتفاق النووي منح إيران أموالًا كبيرة واستخدموها في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وأن "إيران لا تمتلك سلاحًا نوويًا".

وأكد الرئيس الأمريكي أن سقوط الطائرة الأوكرانية ربما سقطت بالخطأ في إيران، قائلًا: "لدىّ شكوكي حول ما جرى للطائرة الأوكرانية في أجواء طهران، فهناك شيء فظيع وقع للطائرة الأوكرانية ولا بدّ من التحقيق الفوري".

وأوضح ترامب أن العقوبات على إيران بدأت بالفعل وستعلنها وزارة الخزانة الأمريكية قريبًا.

وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن قائد "فيلق القدس"الإيراني، اللواء قاسم سليماني، الذي قتلته الولايات المتحدة، كان "وحشا كاسرًا" وخطط لتفجير إحدى السفارات الأمريكية.

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