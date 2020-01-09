المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة سيارة في 15 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة "عمر. الـ"، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة سيارة بدائرة قسم 15 مايو.



وأسندت النيابة للمتهم "عمر. ا"، "مبيض محارة"، وآخرين تهمة سرقة الممتلكات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجني عليهم "يونس. ع، طه. أ"، وهي "سيارة، وهاتفين محمول، مبلغ مالى"، بطريق الإكراه الواقع على المجني عليهما الأول والثانى، بأن استوقفوهما بالطريق العام ليلًا وهددوهما بالأسلحة النارية "خرطوش"، وأسلحة بيضاء "مطواة وسنجة"، وقاما بتوثيقهما وإلقائهما بمنطقة جبلية، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما والاستيلاء على المسروقات.



كما أسندت النيابة للمتهم وآخرين، تهمة حيازة أسلحة نارية غير مششخنة "خرطوش"، وحيازة ذخائر نارية تستخدم فى الأسلحة المذكورة.



وأسندت النيابة للمتهم، تهمة استعمال القوة والتهديد تجاه موظف عام وهو ضابط بمباحث الطرق، بأن قاما بإطلاق الأعيرة النارية صوبه، قاصدا منعه من عمله وهو ضبطه، واستعراض القوة والعنف ضد المجني عليهما، وسرقة ممتلكاتهم الخاصة، وحيازة أسلحة بيضاء "مطواة، سنجة" بدون تصريح.