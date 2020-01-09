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حوادث

تأجيل دعوى غلق مكتب BBC في مصر لـ9 أبريل

الخميس 09/يناير/2020 - 06:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عماد سليمان
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قررت الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بغلق مكتب BBC في مصر لتعمدها الإساءة والتحريض ضد البلاد، لجلسة 9 أبريل المقبل.

وقال صبري في دعواه: إن هيئة الإذاعة البريطانية BBC، اعتادت الإساءة لمصر والتحريض ضدها منذ أكثر من 73 عاما؛ حيث ضربت تلك القناة بالمهنية عرض الحائط واتخذت سياسات معادية للدولة المصرية منذ زمن بعيد، وتسعى لتزييف الحقائق، وأصبحت تعبر عن وجهة نظر من يمولها، وافتقدت إلى كل معايير المهنية.

وأضاف صبري: "في خضم العدوان الثلاثي الذي شاركت فيه بريطانيا ضد مصر مع فرنسا وإسرائيل، استخدمت لندن وسائل إعلامها وكان على رأسها شبكة بى بى سى، لتحرض ضد مصر، وتشوه صورة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بعد أن وجه للدول المشاركة في العدوان ضربة كبرى وأجبرهم على الانسحاب، فلم تتحدث الـ BBC عن الجرائم التي ارتكبتها الدول المشاركة في العدوان الثلاثي على مصر، وقتلهم للمدنيين، وكانت بريطانيا في مقدمة تلك الدول، بل راحت لتهاجم الرئيس الراحل، ليرد جمال عبدالناصر عليها ويفضح خطابها الإعلامي أمام الشعب المصري والعالم أجمع".

وتابع المحامى أن هذه القناة دَلست على المشاهدين بشكل يستوجب المساءلة، بعد الترويج لادعاءات إرهابية ليس لها علاقة بالواقع، كما خالف.

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