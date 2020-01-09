إحالة شكوى الزمالك ضد كهربا لـ«فيفا»

قرر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، تحويل شكوى نادى الزمالك الخاصة باللاعب محمود عبد المنعم كهربا، للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للحكم في القضية.





جاء قرار الجبلاية خلال الجلسة التى عقدتها اللجنة الخماسية صباح اليوم الخميس، باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، للبحث عن حل في شكوى الزمالك المقدم ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الحالى.





وشددت اللجنة على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم هو المسئول حاليًا عن القضية، بعدما وافق من قبل على قيد كهربا فى قائمة نادى أفيس البرتغالى قبل إنتقاله للأهلى.





وتلقى اتحاد الكرة شكوى رسمية من نادى الزمالك ضد محمود كهربا عقب الهروب من النادى والسفر للبرتغال دون علم الأبيض إلى جانب التعاقد مع الأهلى.





وطلب الزمالك فى الشكوى المرسلة إلى اتحاد الكرة ضرورة التحقيق فى واقعة هروب اللاعب إلى البرتغال وقانونية تعاقده مع الأهلى.





وأنهى النادى الأهلى إجراءات قيد محمود كهربا رسمياً فى صفوفه، بعدما سدد 8 ملايين جنيه كمستحقات متأخره على النادى.