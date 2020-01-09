أسامة متولي نائبًا لرئيس حزب الغد لشئون أمن الصعيد

قرر المهندس موسى مصطفي موسى، رئيس حزب الغد، تعيين اللواء أسامة محمد متولى، نائبًا لرئيس الحزب لشؤون أمن الصعيد.



وقال موسي، في بيانه، اليوم الخميس، إن اللواء أسامه متولي هو مساعد وزير الداخلية السابق ومدير أمن المنيا الاسبق ومدير أمن كفر الشيخ سابقًا، وعمل بقطاع الأمن العام بمجال البحث الجنائى.



ويستكمل حزب الغد بناء هيكله التنظيمي وتشكيل لجانه المحلية والإقليمية استعدادًا للاستحقاقات الدستورية القادمة.