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عالم

بريطانيا تتوقع إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران بصاروخ

الخميس 09/يناير/2020 - 06:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبه محمد
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أفادت مصادر في مجلس الوزراء البريطاني، اليوم الخميس، أن هناك تقارير مقلقة للغاية عن احتمال إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران بصاروخ.

وأكدت المجلة الأمريكية نيوزويك، نقلا عن مسئولين أمريكيين: الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في ايران أسقطها نظام صاروخي إيراني مضاد للطائرات.

وطالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم، من بريطانيا المشاركة في التحقيقات بتحطم الطائرة في طهران.

وكانت الطائرة المنكوبة تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، وتسبب الحادث في مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 راكبا بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 9 أفراد.

وأعلن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية بيرحسين كوليوند، أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت صباح، يوم الأربعاء الماضى، جنوب العاصمة طهران كانت تقل 179 شخصا، عدد الركاب والطاقم، منهم 147 إيرانيًا فيما البقية وعددهم 32 فهم أجانب، طبقا لما ذكرته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء اليوم.

وأعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية علي عابد زادة، إصدار التقرير الأولي لحادث سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران، مشيرا إلى أنه لم يتم تسلم أي رسالة رادار من الطيار حول وجود ظروف غير طبيعية.

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