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سياسي

انطلاق ملتقي تداعيات الموقف بالشرق الأوسط لـ«مستقبل وطن»

الخميس 09/يناير/2020 - 06:27 م
النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي
أشرف لاشين
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انطلقت منذ قليل، فعاليات الملتقى الحواري الثالث حول "تداعيات الموقف بمنطقة الشرق الأوسط"، الذي ينظمه حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف.

ويقام الملتقي الحواري الذي ترعاه لجنة العلاقات الخارجية لمستقبل وطن، برئاسة النائب طارق الخولي، للحديث حول الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وما تواجهه من تحديات.

ويحاضر في الملتقي، الخبير الأمنى خالد عكاشة، والكاتب الصحفي أحمد ناجى قمحة، ود. محمد شوقي أمين أمانة الشئون القانونية بمستقبل وطن، كما يشارك فيها المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، وبعض أساتذة العلوم السياسية وقيادات الحزب وأعضائه بمختلف المحافظات.

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