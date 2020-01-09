النواب الأمريكى: واشنطن تحاول تجنب الحرب مع إيران

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن المجلس سيصوّت اليوم الخميس، على مشروع قانون لتقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العسكرية لتجنب الحرب مع إيران.



أضافت نانسي، أنها لا تعتقد أن إدارة ترامب جعلت البلاد أكثر أمنًا بمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.



وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، في خطاب أمس، إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن الدولي: "إننا على استعداد للدخول دون شروط مسبقة في مفاوضات جادة مع إيران، بهدف منع المزيد من تعريض السلام والأمن الدوليين للخطر أو تصعيد النظام الإيراني".



كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قد أعلنت الجمعة، عن أنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.



وقالت الوزارة في بيان: "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل"، مؤكدة أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ"قتل" سليماني.