«أمطار الخميس» تغسل شوارع 6 أكتوبر (صور)

تعرّضت الشوارع الرئيسية في مدينة السادس من أكتوبر إلى أمطار خفيفة، بالتزامن مع ارتفاع نسبي في الشبورة المائية، وانخفاض في درجات الحرارة.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان اليوم، إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار تستمر حتى الجمعة المقبل، لافتًا إلى وجود نشاط للرياح يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، التي تقل عن المعدل الطبيعي من 3-4 درجات مئوية.



أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة، في تصريحات صحفية، أنّه من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة العظمى على القاهرة 15 درجة مئوية، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى في الصباح من 8 إلى 9 درجات، مشددًا على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة أثناء التواجد خارج المنزل، والقيادة بهدوء على الطرق أثناء انخفاض الرؤية الأفقية الناتج عنه إثارة الأتربة والرمال وغزارة الأمطار التي تهطل على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.



وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة والأرصاد الجوية، أنّ هذه الموجة طبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام، إضافة لحالة من عدم الاستقرار، على أن تتحسن الأجواء الجوية السبت المقبل.



وتابع شاهين أنّه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا والقاهرة ومناطق من جنوب الوجه البحري من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، موضحا أن نشاط الرياح يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية خاصة على البحر المتوسط، فضلا عن اضطراب في البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي لرفع الأمواج إلى نحو 4 أمتار في عمق البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الرياح ستهدأ اعتبارا من السبت المقبل على أغلب أنحاء الجمهورية، وتزيد فترات سطوع الشمس وتنخفض فرص سقوط الأمطار.