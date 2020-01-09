واشنطن: مستعدون للانخراط في المفاوضات مع طهران

أكدت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية، لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أن واشنطن مستعدة للانخراط في مفاوضات جادة دون شروط مسبقة مع طهران؛ بهدف منع تعريض السلم والأمن الدوليين لمزيد من المخاطر والتصعيد.



وقالت المسئولة الأمريكية - في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الخميس، إن مقتل قاسم سليماني كان دفاعا عن النفس، مضيفة أن واشنطن متعهدة باتخاذ خطوات أخرى "عند الضرورة في الشرق الأوسط لحماية مواطنيها ومصالحها".