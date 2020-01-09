بابا الفاتيكان يشيد بدور الكويت لتحقيق السلام

أشاد بابا الفاتيكان فرانشيسكو، اليوم الخميس، بجهود أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في حل النزاعات ودور الإنساني لصالح تحقيق الاستقرار والسلام.



وقال سفير الكويت لدى سويسرا والمحال الى الفاتيكان بدر التنيب، إن ذلك جاء في لقاء مع البابا على هامش اللقاء السنوي التقليدي برؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الفاتيكان.



وأضاف التنيب أنه رفع الى البابا في هذه المناسبة تحيات أمير الكويت وتهانيه بحلول السنة الجديدة وتمنياته، بأن تعم فيها أجواء السلام والتآخي لخير البشرية وشعوب العالم.



وتابع: أن البابا أشاد بالدور الريادي لأمير الكويت في دعم قيم الحوار البناء والعيش المشترك والتعاون في العلاقات الدولية، وأعرب عن تقديره لرعايته ودعمه للعمل الانساني وجهوده المشهودة لتعزيز السلم والاستقرار.



وأشار التنيب الى تأكيد البابا على أهمية الحوار والتعاون بين الأديان من أجل السلام العالمي، لاسيما بين المسيحية والإسلام، مستشهدا بزيارتيه التاريخيتين للإمارات والمغرب وتجديد دعوته لإحياء عملية السلام لحل القضية الفلسطينية.



وثمن التنيب دعوة البابا إلى إيجاد حلول للصراعات والأزمات الطويلة من سوريا واليمن وليبيا، لإنهاء المعاناة الإنسانية، مشيدا بمطالبته خفض حال التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة.