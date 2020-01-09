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الثقافة

تريزيجيه ينضم لمبادرة «سفراء معرض الكتاب»

الخميس 09/يناير/2020 - 05:41 م
تريزيجيه
تريزيجيه
آلاء حسن
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انضم لاعب منتخب مصر ونادي آستون فيلا الإنجليزي محمود حسن تريزيجيه، لمبادرة "سفراء معرض الكتاب"، التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، لأول مرة في تاريخ المعرض؛ وتأتي في إطار دعم وتطوير المعرض، وترعاها وزارة الثقافة التي تتبعها الهيئة العامة للكتاب بالتعاون مع مجلة "إيجيبشيان جيوجرافيك".

وأعلنت الصفحة الرسمية لمعرض الكتاب عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "لاعب منتخب مصر محمود تريزيجيه سفيرا لمعرض الكتاب 2020 ضمن مبادرة "سفراء المعرض"، وسوف يقوم بزيارة المعرض، ضمن فعاليات بدورته الـ51، ومن المقرر انطلاقه 22 يناير المقبل ويستمر حتى 4 فبراير المقبل".

ويعد تريزيجيه رابع المنضمين للمبادرة بعد الإعلان عن انضمام الفنانة سميحة أيوب، ومن بعدها الدكتور زاهي حواس، والمهندس هاني عازر.

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