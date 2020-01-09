«النيابة» تنفي وجود شبهة جنائية وراء مصرع والد إيهاب توفيق

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر الجزئية، أنه لا شبهة جنائية في حريق فيلا والد الفنان إيهاب توفيق والذي أسفر عن مصرعه.



كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل بفيلا والد الفنان إيهاب توفيق بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء.



وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، وتبين وفاة رجل مسن، وهو والد المطرب إيهاب توفيق متأثرا بالاختناق.



ودلت المعاينة الأولية إلى أن حريقًا بأحد الأجهزة الكهربائية السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا.