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سياسي

«وفد» كفر الشيخ يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الخميس 09/يناير/2020 - 05:38 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسلام نصير
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قدم وفد من اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة كفر الشيخ برئاسة محمد نجيب زغلول، التهنئةللقمص بطرس بسطروس راعى كنيسة مارجرجس بدسوق، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقدم القمص بطرس الشكر لأعضاء حزب الوفد بكفر الشيخ، كما قدم لهم الدعوه لحضور احتفالية مرور خمسون عاما على تنصيبه راعيا للكنيسه يوم السبت القادم.

وأكد أعضاء حزب الوفد على التاريخ النضالي لوحدة الشعب الواحد على مر العصور وكيف كانت وحدة الشعب مسلمين وأقباط في ثورة 1919 سلاحا قويا فى مواجهة كل المحتل الغاشم وسيبقى النسيج الوطني الواحد عصيا على كل من يحاول المساس بمصر وأمن مصر ووحدة شعبها الابى العظيم.

وحضر الزيارة ميمى حمد رئيس لجنة حزب الوفد بدسوق، والشيخ عبد الحليم المنفى نائب رئيس حزب الوفد بمطوبس، والمهندس عبد الحميد داود سكرتير مساعد اللجنه العامه للوفد بكفر الشيخ.

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