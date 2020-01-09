وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الزيارة التفقدية لمحافظة المنيا، التى استمرت نحو 5 ساعات، حيث تفقدا مشروع محطة معالجة صرف صحى المنيا، بطاقة 90 ألف م3يوم، بتكلفة 565 مليون جنيه، وهى إحدى المحطات الـ54 للمعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحى بمحافظات الصعيد، وتم الانتهاء من التنفيذ، وجارٍ إجراء تجارب التشغيل للمعالجة، وتنفيذ أعمال التركيبات لمحطة الري للغابة.



وقال وزير الإسكان إنه جارٍ تنفيذ مشروع استكمال شبكات صرف مطاى، بتكلفة 91 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية مارس المقبل، ومشروع استكمال مستجدات شبكات صرف ملوي، بتكلفة 218 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية يونيو المقبل، ومشروع مستجدات شبكات صرف صحي سمالوط، بتكلفة 20 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية ديسمبر المقبل.



وأوضح الوزير أنه تم الاستلام الابتدائي لمشروع توسعات محطة معالجة صرف العدوة، بطاقة 102 ألف م3يوم، وهى إحدى المحطات الـ54 للمعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحى بمحافظات الصعيد، وكذا مشروع مرافق ( 17 ) عمارة بأبى قرقاص.



وأشار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن محافظة المنيا تضم ٥ محطات معالجة، ضمن مشروع الـ54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحى بمحافظات الصعيد، وقد تم الانتهاء من تنفيذ ٣ محطات منها، ومن المقرر الانتهاء من المحطتين الأخريين نهاية شهر يناير الجارى.



وقال المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: جارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ28 منطقة ريفية، لخدمة 477 ألف نسمة، بما نسبته 10 % من سكان المناطق الريفية بمحافظة المنيا، وجارٍ إجراء تجارب التشغيل لمشروعات توصيل خدمات الصرف الصحى لـ5 مناطق ريفية، لخدمة 64 ألف نسمة، بما نسبته 1.3 % من سكان المناطق الريفية بمحافظة المنيا، بخلاف 26 منطقة ريفية مخدومة، بها 545 ألف نسمة بما نسبته 11.4 % من سكان المناطق الريفية.