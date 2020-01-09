«المفوضين» تحجز دعوي إلغاء التابلت لكتابة التقرير القانوني

قررت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى رقم 41624 لسنة 73 لإصدار تقرير بالرأي القانوني، والتي كانت مقامة منا ومن عدد من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الماضي 20182019 بإلغاء نظام الاختبارات الالكترونية (التابلت) على طلاب المرحلة الثانوية العامة، وقصر تطبيق النظام على مرحلة التعليم الأساسى.



وكان أعضاء هيئة الدفاع المتمثلة من عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وحميدو جميل البرنس المحامي وعايدة الدكروري المحامية استوفوا المستندات والأوراق التي تثبت فشل تطبيق استخدام الأجهزة اللوحية في الاختبارات الالكترونية وتقيم الطلاب وذلك لعدم جاهزية الوزارة ببنيتها التحتية لتعميم التجربة وعدم وجود دراسات بحثية تمتلكها الوزارة لتطبيق المنظومة الجديدة.



وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، أصدرت فى السابق أحكاما فى الدعاوى القضائية، التى أقامها عدد من أولياء الأمور، لإنهاء التعليم بجهاز التابلت، وبطلان قرار وزير التربية والتعليم الخاص بنظام الثانوية العامة التراكمية، والنظام الإلكتروني، والعودة للنظام القديم.



وقضت المحكمة بعدم قبول دعاوى الغاء نظام الثانوية العامة التراكمية، ورفض الدعاوى الخاصة بتطبيق نظام التابلت وإحالة الشق الموضوعى الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي القانوني به.



وصدرت الأحكام برئاسة المستشار سيد عبد الحميد، وعضوية كل من المستشارين د محمد حسن، عصام أبو العلا، خالد سالم، محمد المتولى، أمام أبو يوسف، محمد حسين، أحمد السيسي، طارق منيسي.



وأكد رئيس المحكمة فى كلمته التى ألقاها قبل النطق بالحكم أن المحكمة تلقت 4 دعاوى قضائية منفصلة جميعها مقامة ضد وزير التربية والتعليم، وعلى الفور تم تحديد جلسات لنظرها خوفا على مستقبل الطلاب، وتم نظر كل دعوى على حد للوصول إلى أحكام سديدة تصب فى مصلحة الطلاب ومستقبل التعليم.



واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها ان وزارة التربية والتعليم لم تصدر قرارات خاصة حول نظام الثانوية التراكمية وبالتالى فلا يجوز اقامة دعاوى قضائية ببطلان قرارات ادارية غير موجودة بالفعل، ولذلك لا يجوز نظر الدعوى التى تطالب ببطلان نظام الثانوية التراكمية لانتفاء القرار الإدارى.



وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية باعتباره يمثل الجناح الثاني لمنظومة إعادة بناء الإنسان المصرى التى تقوم بالنهوض على منظومتى التعليم والبحث العلمى، لما يمثلان من أهمية بالغه فى تحقيق التنمية المستدامة، والتى تسعى اليها الدولة تلبية لاهداف ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، مما يجب أن يحظيا بالأولوية فى اى مشروع قومى للدولة.



وأضافت أن الدولة يجب أن تُسخر كافة الامكانيات اللازمة لتطبيق النظام الجديد، وهو ما يتطلب شجاعه من صانع القرار السياسى، فى اطار الشرعية الدستورية والقانونية والتفهم من المواطنين، لما يحيط بالتعليم من صعوبات وما يستلزمة من تضحيات فى سبيل تحقيقه.



وتهيب المحكمة بجميع مؤسسات الدولة ذات الصله أن تتضافر جهودها مع وزارة التربية والتعليم حتى يؤتى المشروع أكله على النحو المطلوب وفى الوقت المطلوب.



كما تهيب المحكمة بأولياء الأمور تقبل النظام التعليم بأكمله المطبق حاليا، وعدم مقاومته حتى يتسنى للوزارة المضى فى تقويمه وتقديمه والتطورات السريعه فى السياسة العالمية والاقتصاد العالمي تجعل المنافسة في الحصول على وظيفة فى المستقبل القربب تتحلى بالصبر والمثابرة.



وكان خالد احمد مكاوى نائبا عن عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة المطبق عليهم نظام التابلت، أقاموا دعاوى تطالب بـ إلغاء الثانوية التراكمية والنظام الإلكتروني، والعودة للنظام القديم.