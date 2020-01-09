-
الخميس 09 يناير 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«المفوضين» تحجز دعوي إلغاء التابلت لكتابة التقرير القانوني

الخميس 09/يناير/2020 - 05:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عماد سليمان
طباعة
قررت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى رقم 41624 لسنة 73 لإصدار تقرير بالرأي القانوني، والتي كانت مقامة منا ومن عدد من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الماضي 20182019 بإلغاء نظام الاختبارات الالكترونية (التابلت) على طلاب المرحلة الثانوية العامة، وقصر تطبيق النظام على مرحلة التعليم الأساسى.

وكان أعضاء هيئة الدفاع المتمثلة من عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وحميدو جميل البرنس المحامي وعايدة الدكروري المحامية استوفوا المستندات والأوراق التي تثبت فشل تطبيق استخدام الأجهزة اللوحية في الاختبارات الالكترونية وتقيم الطلاب وذلك لعدم جاهزية الوزارة ببنيتها التحتية لتعميم التجربة وعدم وجود دراسات بحثية تمتلكها الوزارة لتطبيق المنظومة الجديدة.

وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، أصدرت فى السابق أحكاما فى الدعاوى القضائية، التى أقامها عدد من أولياء الأمور، لإنهاء التعليم بجهاز التابلت، وبطلان قرار وزير التربية والتعليم الخاص بنظام الثانوية العامة التراكمية، والنظام الإلكتروني، والعودة للنظام القديم.

وقضت المحكمة بعدم قبول دعاوى الغاء نظام الثانوية العامة التراكمية، ورفض الدعاوى الخاصة بتطبيق نظام التابلت وإحالة الشق الموضوعى الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي القانوني به.

وصدرت الأحكام برئاسة المستشار سيد عبد الحميد، وعضوية كل من المستشارين د محمد حسن، عصام أبو العلا، خالد سالم، محمد المتولى، أمام أبو يوسف، محمد حسين، أحمد السيسي، طارق منيسي.

وأكد رئيس المحكمة فى كلمته التى ألقاها قبل النطق بالحكم أن المحكمة تلقت 4 دعاوى قضائية منفصلة جميعها مقامة ضد وزير التربية والتعليم، وعلى الفور تم تحديد جلسات لنظرها خوفا على مستقبل الطلاب، وتم نظر كل دعوى على حد للوصول إلى أحكام سديدة تصب فى مصلحة الطلاب ومستقبل التعليم.

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها ان وزارة التربية والتعليم لم تصدر قرارات خاصة حول نظام الثانوية التراكمية وبالتالى فلا يجوز اقامة دعاوى قضائية ببطلان قرارات ادارية غير موجودة بالفعل، ولذلك لا يجوز نظر الدعوى التى تطالب ببطلان نظام الثانوية التراكمية لانتفاء القرار الإدارى.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية باعتباره يمثل الجناح الثاني لمنظومة إعادة بناء الإنسان المصرى التى تقوم بالنهوض على منظومتى التعليم والبحث العلمى، لما يمثلان من أهمية بالغه فى تحقيق التنمية المستدامة، والتى تسعى اليها الدولة تلبية لاهداف ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، مما يجب أن يحظيا بالأولوية فى اى مشروع قومى للدولة.

وأضافت أن الدولة يجب أن تُسخر كافة الامكانيات اللازمة لتطبيق النظام الجديد، وهو ما يتطلب شجاعه من صانع القرار السياسى، فى اطار الشرعية الدستورية والقانونية والتفهم من المواطنين، لما يحيط بالتعليم من صعوبات وما يستلزمة من تضحيات فى سبيل تحقيقه.

وتهيب المحكمة بجميع مؤسسات الدولة ذات الصله أن تتضافر جهودها مع وزارة التربية والتعليم حتى يؤتى المشروع أكله على النحو المطلوب وفى الوقت المطلوب.

كما تهيب المحكمة بأولياء الأمور تقبل النظام التعليم بأكمله المطبق حاليا، وعدم مقاومته حتى يتسنى للوزارة المضى فى تقويمه وتقديمه والتطورات السريعه فى السياسة العالمية والاقتصاد العالمي تجعل المنافسة في الحصول على وظيفة فى المستقبل القربب تتحلى بالصبر والمثابرة.

وكان خالد احمد مكاوى نائبا عن عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة المطبق عليهم نظام التابلت، أقاموا دعاوى تطالب بـ إلغاء الثانوية التراكمية والنظام الإلكتروني، والعودة للنظام القديم.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

ترامب يتوعد إيران ويكشف سر عدم وقوع ضحايا في «هجوم عين الأسد»

منذ حوالي 6 ساعات

النيران حاصرت العمال.. ماذا جرى فى فيلا ايهاب توفيق؟

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تغيبه عن حفل «كاف».. رسالة خاصة من رحمة خالد لـ محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة العثور على جثة «مراهقة الهجانة» دون أعضاء

الصور

image description

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

image description

رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

الأكثر قراءة

الأحد.. عزاء والد إيهاب توفيق فى مسجد المشير طنطاوى

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

حقيقة العثور على جثة «مراهقة الهجانة» دون أعضاء

بعد تغيبه عن حفل «كاف».. رسالة خاصة من رحمة خالد لـ محمد صلاح

أيام زمان

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

نجم الساعة

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

الصحة

أعراض مرض «لايم» المصاب به جاستن بيبر

التهاب رئوي غامض يضرب الصين

الرقص يحمى من الإصابة بالخرف

6 مأكولات لتحسين وظائف المخ

الرئيس نيوز

الدكتور طارق فهمي يكتب: جدول أعمال مصر 2020

"أتمت التدريب كطيار عسكري".. الأميرة سلمى تصنع التاريخ في الأردن

لقاء ترامب ونائب وزير الدفاع السعودي يغضب مراسلي البيت الأبيض

استياء برلماني من عدم تنفيذ قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

منوعات

«صقر النار» ينشر الجحيم في أستراليا

«الجوكر» يقترح حلا للأزمة المناخية العالمية

أول ظهور لـ «تاكسي نسائي» في العراق

«الصحة العالمية» تحذر من علاقة كورونا جديد بتفشى سارس في الصين

كشكول

ولية أمر: اتخرب بيتي من الدروس وفي الآخر الامتحان زفت

انطلاق قوافل تعليمية مجانية لطلاب الشهادة الثانوية بالوادي الجديد

شاهد.. رسائل حب من طلاب إلى دكتور جامعي تشعل السوشيال ميديا

مركز تعليم الكبار بعين شمس يشارك في اليوم العربي لمحو الأمية

إسلام سياسي

للقضاء على الإرهاب.. مذكرة تفاهم بين «التعاون الإسلامي» و«التحالف العسكري»

التحالف الدولى ضد داعش يعلق الأنشطة العسكرية فى العراق

تعددت المناهج والعقيدة زائفة..عاصم عبد الماجد يفضح فساد مناهج «البنا» والحركات الإسلامية

لمواجهة إرهاب داعش .."رئيس كردستان" العراق يطالب بدعم التحالف الدولي

مقالات الرأي
نرمين يسر
The two popes.. حكاية عن التسامح والتشدد
خالد عكاشة
فى المشهد التالى للصواريخ الإيرانية
حسين عثمان
إعلان موقف
صفوت البياضي
الفرق بين الحرية والفوضى
المزيد

الثقافة

تريزيجيه ينضم لمبادرة «سفراء معرض الكتاب»

محمد مستجاب ينتقد هيئة الكتاب لتأخرها في صدور أعمال والده

إبراهيم ناصف يُشارك فى معرض الكتاب بـ«كُلهم»

«دور القوات المسلحة المصرية في مواجهة الإرهاب».. محاضرة بـ«ثقافة دمياط»

صفحتنا ع الفيس بوك