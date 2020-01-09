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تقارير ومتابعات

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

الخميس 09/يناير/2020 - 05:32 م
جريدة الدستور
عبدالله هشام - زينب صبحي
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تعرضت بعض الأماكن في محافظة الجيزة إلى أمطار متوسطة، من بينها الدقي وميدان الجيزة، بعد موجة من الرياح وانخفاض في درجات الحرارة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أوضحت، في بيان لها، أن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار تستمر حتى غد الجمعة، لافتًا إلى وجود نشاط للرياح يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، التي تقل عن المعدل الطبيعي من 3 إلى 4 درجات مئوية.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة، في تصريحات صحفية، إنّه من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة العظمى على القاهرة 15 درجة مئوية، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى في الصباح من 8 إلى 9 درجات.

كما شدد على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة أثناء التواجد خارج المنزل، والقيادة بهدوء على الطرق أثناء انخفاض الرؤية الأفقية الناتج عنه إثارة الأتربة والرمال، وغزارة الأمطار التي تهطل على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة والأرصاد الجوية أنّ هذه الموجه طبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام، إضافة إلى حالة من عدم الاستقرار، على أن تتحسن الأجواء الجوية السبت المقبل.

وتابع شاهين أنّه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا والقاهرة ومناطق من جنوب الوجه البحري، من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، موضحًا أنّ نشاط الرياح يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، خاصة على البحر المتوسط.

كما يؤدي هذا النشاط إلى اضطراب في البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي لرفع الأمواج إلى نحو 4 أمتار في عمق البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الرياح ستهدأ اعتبارًا من السبت المقبل على أغلب أنحاء الجمهورية، وتزيد فترات سطوع الشمس، وتنخفض فرص سقوط الأمطار.

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